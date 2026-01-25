Kent genelinde etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürürken, balıkçılar iki gündür kıyıda bekleyerek havanın açılmasını umut ediyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da Marmara Denizi’nde sisin hâlâ etkili olduğunu belirtti.

Limanda bekleyişe geçtiler

Pehlivanoğlu, balıkçıların limanda beklemek zorunda kaldığını belirterek görüş mesafesinin oldukça düştüğünü ve hava şartlarının düzelmesini umut ettiklerini söyledi. Balıkçı Süleyman Coşkunçay ise açık denizde sisin daha yoğun olduğunu dile getirdi. Limanda ağ bakımı yaptıklarını aktaran Coşkunçay, havanın açılmasıyla birlikte yeniden Marmara Denizi’ne açılmayı planladıklarını ifade etti.