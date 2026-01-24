Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen programda eski yarışmacılar adaya geldi ancak beklendiği gibi kırmızı ya da mavi takımlara dahil olmadı. Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Sercan Yıldırım ve Büşra Yalçın gibi efsane isimler, şarkıcı Doğuş ve Barış Murat Yağcı ile birlikte sarı takımı oluşturdu. Bu hamle, Survivor tarihinde bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Survivor'da üçüncü takım sürprizi

24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı büyük sürprizi açıkladı. Yarışmaya dahil olan eski yarışmacılar ne ünlüler ne de gönüllüler takımına katıldı. Bunun yerine Survivor tarihinde ilk kez sarı renkli üçüncü bir takım kuruldu. Bu yenilik, yarışmanın dinamiklerini tamamen değiştirecek.

Sarı takımda kimler var?

Yeni kurulan sarı takımda Survivor'un efsane isimleri yer alıyor:

Nagihan Karadere: Survivor'ın en tartışmalı ve rekabetçi isimlerinden biri

Nefise Karatay: Güçlü fiziksel performansıyla tanınan eski yarışmacı

Sercan Yıldırım: Stratejik hamleleriyle bilinen deneyimli isim

Büşra Yalçın: Survivor 2019'da yarışmış deneyimli isim

Doğuş: Ünlü şarkıcı, ilk kez Survivor'da yarışacak

Barış Murat Yağcı: Daha önce Survivor'da mücadele etmiş deneyimli yarışmacı

Rekabet kızışacak

Üç takımlı format, Survivor'da dengeleri tamamen değiştirecek. Artık sadece iki takım arasında değil, üç farklı ekip arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Dokunulmazlık oyunları, ödül yarışları ve eleme konseylerinde yeni stratejiler geliştirilmesi gerekecek. İzleyiciler bu yeni formatın nasıl işleyeceğini merakla bekliyor.

Nagihan Karadere kimdir?

Nagihan Karadere, Survivor'ın en tanınmış ve tartışmalı isimlerinden biri. Birden fazla sezonda yarışan Karadere, rekabetçi ruhu ve güçlü karakteriyle dikkat çekti. Parkurlardaki performansı kadar konseylerdeki sert açıklamalarıyla da gündeme gelen Nagihan, Survivor tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Nefise Karatay kimdir?

Nefise Karatay, Survivor'da yarıştığı dönemde fiziksel gücü ve dayanıklılığıyla öne çıkan bir isim. Parkurlarda gösterdiği performansla rakiplerini zorlayan Karatay, takım arkadaşlarıyla kurduğu ittifaklarla da dikkat çekti. Survivor'a geri dönüşüyle birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Sercan Yıldırım kimdir?

Sercan Yıldırım, Survivor'ın stratejik oyuncularından biri olarak tanınıyor. Yarışmada hem fiziksel hem de mental gücüyle rakiplerinin önüne geçmeyi başaran Sercan, konseylerdeki hamleleriyle de adından söz ettirdi. Deneyimli yarışmacı, sarı takımın önemli isimlerinden biri olacak.

Büşra Yalçın kimdir?

Büşra Yalçın, 1998 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde eğitim alan Yalçın, ilkokul 4. sınıftan bu yana sporla iç içe bir hayat sürdürüyor. Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynayan Büşra, son 5 yılını profesyonel ligde geçirdi. Son 2 yıldır İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü'nün idari menajerliğini yapıyor. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan sezonunda beyaz takımda yarışan Büşra Yalçın, şimdi sarı takımla Survivor'a geri dönüyor.