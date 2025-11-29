Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlediği ve üç gün sürecek olan 39. Olağan Kurultay ikinci gününde devam ediyor. Kurultayın açılışı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla yapılmıştı.

AK Parti’den kurultaya Elitaş katıldı

Kurultaya iktidar kanadından ise AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş katılım sağladı. Elitaş, salonda protokol bölümünde yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntüleri salonda tepki topladı

Kurultayda, CHP’ye yönelik yürütüldüğü ileri sürülen operasyonlara ilişkin hazırlanan bir video gösterimi yapıldı.

Videonun bir bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerinin yer alması salonda tepkiye yol açtı.

Gösterim sırasında bazı delegeler ve katılımcılar tarafından “yuhalama” sesleri yükseldi. Tepkilerin artması üzerine salondaki gerilim kısa süreli olarak yükseldi.

Mustafa Elitaş salonu terk etti

Yuhalama seslerinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın protokol bölümünden ayrılarak salondan çıktığı görüldü. Elitaş’ın çıkışı, kurultayda dikkat çekici anlardan biri olarak kayda geçti.

Özgür Özel yeniden aday

CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Özgür Özel, 2025 yılında iki kez, toplamda üç kez genel başkan seçilmişti. Bu kurultayda da rakipsiz görünen Özel, yeniden genel başkanlığa aday olarak seçime gidiyor.