Jose Mourinho, Luz Stadı’ndaki park alanının Rafa Silva’nın Benfica’da oynadığı dönemde kendisine ait olduğunu hatırlatarak, bu hakkından vazgeçip park yerini yeniden oyuncuya verdiğini söyledi.

BTV’ye açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, Rafa Silva’nın son derece tecrübeli ve önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Benfica'da oynamanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Herhangi bir hücum pozisyonunda bize çok şey katabilir. Aylardır oynamadı, aylardır takımla antrenman yapmadı, sadece bireysel olarak çalıştı. Yarın Luz Stadı'nda en iyi Rafa'nın gelip mucizevi bir şekilde ortaya çıkmasını bekleyemeyiz. O, ihtiyacımız olan ve zaten oynamaya hazır olduğunu belli eden bir oyuncu. Hafif yapılı, kaslı, kas sakatlığı yok. Oynamaya hazır ve oynayacak"