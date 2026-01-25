Son Mühür - Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 9 ilde daha kura çekimi gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamasına göre, TOKİ tarafından yürütülen projenin kura sürecinde dört hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan çekilişler, bugün Giresun’da yapılan 1.676 konutluk kura ile devam etti.

Kura çekimi yapılan iller

Şu ana kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun’da olmak üzere 32 ilde toplam 121 bin 265 konut için kura çekimi tamamlandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 26–31 Ocak haftasına ait kura programını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız." İşte yeni kuralar için tarihler ve iller Yeni haftanın programına göre; 27 Ocak Salı günü Kilis’te 1.170, 28 Ocak Çarşamba Sinop’ta 947, 29 Ocak Perşembe Niğde’de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma Aksaray’da 2 bin 353, Ordu’da 3 bin 334 ve Karabük’te 1.600 konutun kurası çekilecek. 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun’da 6 bin 397, Nevşehir’de 2 bin 368 ve Bartın’da 1.620 konut için hak sahipleri belirlenecek. 26–31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha kurası yapılırken, ay sonunda kura çekimi tamamlanan il sayısı 41’e, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658’e ulaşacak.