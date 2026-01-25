Son Mühür - Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak’ta İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için vasiyeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirildi.

Tahliye olduktan sonra ilk görüntü

YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanan, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve 29 Aralık’ta serbest bırakılan gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez Haldun Dormen’in cenaze töreninde görüntülendi.

Fatih Altaylı neden cezaevine girdi?

Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle 22 Haziran’da tutuklanmıştı. 20 Haziran tarihli yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, video çözümleme tutanağına dayanılarak Altaylı’nın eyleminin “Cumhurbaşkanına yönelik tehdit” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Paylaşımın basın-yayın yoluyla herkese açık şekilde yayımlandığı ve kısa sürede geniş kitlelere ulaştığı belirtilirken, söz konusu eylemin “iletme kastı” ile gerçekleştirildiğinin açık olduğu vurgulanmıştı.

İddianamede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının durumu öğrenmesinin ardından 23 Haziran’da şikâyetçi olduğu aktarılmıştı.

Savcılık, Altaylı’nın videoda Cumhurbaşkanı hakkında yöneltilen soruya, geçmişte hoş karşılanmayan padişahların öldürüldüğüne ya da boğdurulduğuna dair sözde tarihsel örnekler vererek yanıt verdiğini, devamındaki ifadeleriyle de bu örneği pekiştirmeye çalıştığını kaydetti. Bu nedenle şüphelinin Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı olabileceği imasında bulunarak tehdit suçunu işlediği öne sürüldü. İddianamede Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

Davayı 26 Kasım’da karara bağlayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Altaylı’yı “Cumhurbaşkanına yönelik tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı.