Son Mühür - ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 459’a ulaştığını açıkladı.

40 bin kişiden fazla gözaltına alındı

HRANA’nın aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde yaşanan olaylar kapsamında 40 bin 887 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında 208’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 5 bin 459 kişi hayatını kaybetti. Ajans, bir gün önce yayımladığı raporda can kaybı sayısını 5 bin 137 olarak duyurmuştu.

36 bin 500'den fazla gösterici öldürüldü

Gösteriler 28. gününe girerken, İran’da güvenlik güçlerinin 8–9 Ocak tarihlerinde ülke genelinde protestolara yönelik müdahalesinin tarihin en kanlı iki günlük sivil katliamı olduğu öne sürüldü. Iran International’ın ulaştığı gizli belgeler, saha raporları ve tanık anlatımlarına göre en az 36 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Bu sayının, resmi veriler ve bağımsız sivil kuruluşların tahminlerinin çok üzerinde olduğu belirtiliyor.

'Şok edici' kayıplar yaşanıyor

Belgelerdeki bilgilere göre güvenlik güçleri, ülke genelinde 400’ü aşkın şehir ve kasabada protestocularla karşı karşıya geldi; çok sayıda kişinin sokaklarda, hastanelerde ve gözaltı sürecinde yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Bazı vakalara ait fotoğraf ve görüntülerde, yaralıların hastanede tedavi altındayken hedef alındığı iddiaları yer aldı. Ayrıca kimi ailelerin, yakınlarının cenazelerini teslim alabilmek için “kurşun parası” adı altında yüksek meblağlar ödemeye zorlandığı da ileri sürülüyor. Söz konusu belgelerin, İran’daki üst düzey güvenlik birimlerinin parlamento ve devlet yetkililerine sunduğu raporlarda da can kaybının sürekli arttığını ortaya koyduğu belirtiliyor. 20 Ocak tarihli raporda 30 binden fazla ölüm kayda geçerken, 24 Ocak itibarıyla bu sayının 36 bin 500’ü aştığı ifade edildi. Bağımsız teyit henüz mümkün olmasa da hastanelerden gelen bilgiler ve tanık anlatımları kayıpların “şoke edici” boyutlara ulaştığını gösteriyor.