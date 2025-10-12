Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik’te yer alan 5 bölgenin “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan” kapsamına alındığını açıkladı. Böylece Türkiye genelinde korunan sulak alan sayısı 136’ya, mahalli öneme sahip sulak alan sayısı ise 63’e yükseldi.

Yumaklı, sulak alanların tatlı su temininden biyolojik çeşitliliğe, sel kontrolünden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar pek çok açıdan insan yaşamı için kritik önemde olduğunu vurguladı.

“Sulak alanlarımız sayısız canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu alanları koruyup geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

diyen Yumaklı, Türkiye’nin ekosistem zenginliğini gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni sulak alanlar Bingöl, Çanakkale ve Bilecik’te

Bakanlık tarafından yapılan çalışma sonucunda Bingöl’de Gölbaşı Gölü, Çanakkale’de Kavak Deltası, Çardak Lagünü ve Suvla (Tuz) Lagünü ile Bilecik’te Beşgöller bölgesi mahalli öneme haiz sulak alan olarak tescillendi.

Yumaklı, “Bu çalışmalar sayesinde ülkemizin doğal zenginliğini koruma altına alıyoruz. Bölge halkımıza ve ülkemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Her biri farklı türlere ev sahipliği yapıyor

Bingöl Gölbaşı Gölü: Adaklı ilçesinde bulunan göl, pınarlar, yağmur ve kar sularıyla besleniyor. Bey sümbülü, saz, kamış gibi bitkiler ile angut, ibibik, yeşilbaş ve saz bülbülü gibi kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Çanakkale Kavak Deltası: Kavak Çayı’nın Ege Denizi’ne döküldüğü noktada yer alan delta, 3’ü endemik olmak üzere 45 bitki türü ve 247 kuş türü barındırıyor. Kumul vejetasyonu ile kuş göç yolları açısından özel öneme sahip.

Çardak Lagünü: Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı’nın birleşim noktasında yer alan lagün, kuşların göç ve üreme dönemlerinde barınma alanı sağlıyor. Kum zambağı, deniz börülcesi gibi 30 bitki türünün yanı sıra flamingo, kuğu ve kulaklı batağan gibi 111 kuş türü burada gözlemleniyor.

Suvla (Tuz) Gölü: Gelibolu Yarımadası’ndaki göl, Çanakkale’nin en önemli kuş toplanma alanı. Tülpembe kum zambağı ve lavanta gibi bitkilerin yanı sıra dikkuyruk, kaşıkçı, pasbaş patka, suna ve flamingo türleri görülüyor.

Bilecik Beşgöller: Sakarya Nehri kıyısında kum alımı sonrası oluşan 5 gölden meydana geliyor. Su mercimeği, saz ve sandalye sazı gibi bitkilerin yetiştiği bölgede alaca balıkçıl, gri balıkçıl ve gece balıkçılı gibi kuş türleri yaşıyor.

Sulak alan koruma ağı genişliyor

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin sulak alan yönetiminde karşılaştığı sorunlara karşı yeni projeler ve eylem planları geliştirdiklerini vurgulayarak, “Bu alanların sayısını her yıl artırarak ülkemizin çevresel mirasını güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.