Sıfır Atık Vakfı tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, 17-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl “İnsan, Mekan, Dönüşüm” temasıyla düzenlenecek forum, 104 ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler, BM ve UN-Habitat, UNEP, UNDP gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Türkiye’nin sıfır atık vizyonu dünyaya tanıtılacak

Forumun açılışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık ve çevre politikalarına ilişkin vizyonunu paylaşacak.

Sıfır Atık Hareketi’nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, forumun onur konuğu olarak yer alacak ve çevre bilincinin insan ve mekan eksenindeki dönüşümüne dikkat çekecek.

Forumda ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İklim Konularındaki Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, iklim diplomasisi ve bölgesel işbirliği konularında görüşlerini sunacak.

Küresel çevre politikalarına yön verecek

Üç gün sürecek forum; çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, forumun Türkiye’nin çevre politikalarındaki öncü konumunu pekiştireceğini belirterek, şunları söyledi:

“Sıfır Atık Hareketi bugün 193 ülkede karşılık bulmuş, 44 ülke kendi ulusal stratejilerine bu modeli dahil etmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü, Türkiye’nin bu alandaki liderliğinin en somut göstergesidir. İstanbul’da yapılacak bu forumla dünya, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru yeni bir yol haritası çizecek.”

Dönüşümün öncüleri ödüllendirilecek

Forumda, 60’tan fazla ulusal ve uluslararası konuşmacı; sıfır atık, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir üretim, yapay zekâ uygulamaları, gıda israfının önlenmesi, tekstil ve perakende dönüşümü gibi başlıklarda sunumlar yapacak.

“Davranış Değişimi: Zihin Değişirse Sistem Değişir”, “Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar” ve “Daha Akıllı Atık: Yapay Zeka Etkisi” gibi oturumlar, forumun öne çıkan temaları arasında.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek “Döngüsel Başarıların İlham Veren İsimleri” ödül töreninde, çevresel farkındalık yaratmayı başaran bireyler ve kurumlar onurlandırılacak.

İstanbul Deklarasyonu açıklanacak

Forumun sonunda, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkeler arasında ortak çevre politikalarını güçlendirmeyi ve sıfır atık kültürünü küresel bir yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan “İstanbul Deklarasyonu” yayımlanacak.

Bu deklarasyonla İstanbul’un, yalnızca bir ev sahibi değil, aynı zamanda yeşil dönüşümün küresel merkezi olarak konumu pekiştirilecek.

Forumun sonuçları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 2026’da sunulacak **“BM Sıfır Atık Raporu”**na da temel oluşturacak.

Küresel bir dönüşüm hareketi

2017’de Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün yalnızca bir çevre projesi değil, küresel bir dönüşüm vizyonu olarak görülüyor.

BM Genel Kurulu’nun 2022’de Türkiye’nin önerisiyle aldığı kararla 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi. 2023’te BM Genel Sekreteri Guterres’in teklifiyle Emine Erdoğan, “BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Danışma Kurulu”nun başkanlığına getirildi.

Sıfır Atık Vakfı’nın açıklamasına göre, İstanbul’daki forum “doğayla uyumlu bir geleceğe geçişin sembolü” olarak planlandı ve insanlığa çevreyle barışık bir kalkınma vizyonu sunacak.