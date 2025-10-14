Güney Amerika’dan yola çıkıp İspanya’ya gönderilen, ancak transit olarak İstanbul Ambarlı Limanı’na uğrayan “fosil unu” yüklü konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince riskli görülerek yakın takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde, fosil ununa emdirilmiş halde 1,7 ton yasaklı madde ele geçirildi.

Uluslararası iş birliğiyle başarıya ulaşıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kontrollü teslimat kararı alınarak konteynerin İspanya’nın Barcelona Limanı’na ulaşması sağlandı.

Türk ve İspanyol güvenlik güçlerinin koordineli takibiyle gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yasaklı maddeyi teslim almaya gelen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 105 kilo yasaklı madde yakalandı

Aynı dönemde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda düzenlenen başka bir operasyonda da 65 milyon TL değerinde 105 kilo yasaklı madde ele geçirildi.

Yasaklı maddeler Ambarlı Limanı’nda sergilendi

Ele geçirilen 1,7 ton yasaklı madde ve 105 kilo yasaklı madde, Ambarlı Limanı’nda düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına gösterildi.

Çuvallar içinde sergilenen yasaklı maddeler, dronlarla havadan da görüntülendi. Etkinlikte, Türkiye’nin kaçakçılıkla mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendirdiği ve rekor miktarda yasaklı madde ele geçirdiği vurgulandı.