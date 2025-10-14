Son Mühür/ Yiğit Uzun- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin olaya ilişkin tuttukları tutanaklara yer verildi.

Tutanağa göre Nuri Aslan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği koridoruna girmek istemiş, ancak görevli personel tarafından talimat gereği içeri alınmamıştı. Bunun üzerine Aslan’ın şu sözleri söylediği kaydedildi:

“Size emir veren kim ise onu buraya çağırın, bana sizler dokunamazsınız! Cumhurbaşkanı ile bile ben tokalaşıyorum, benim deli damarım var. Allah’tan başka kimseden korkum yok, yakarım bak ortalığı, istifa ederim! Yemin ederim bak yakarım, dokunulmazlığım var benim, buraya gireceğim yoksa burayı yakarım!”

Kamera kayıtları da incelendi

Bilirkişi tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelenerek hazırlanan raporda, Aslan’ın koridora alınmaması üzerine öfkelendiği ve şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Benim deli damarımı attırmayın! Allah’tan başka kimseden korkum yok, yakarım bak ortalığı! İstifa ederim yakarım, yemin ederim yakarım, yeter ya!”

Rapora göre, kısa süre sonra güvenlik görevlilerinden biri “Sadece başkan gelecek” diyerek Aslan’ın geçişine izin verdi.

Güvenlik Müdürü: “Şikayetçi değilim”

İddianamede “mağdur” sıfatıyla yer alan İstanbul Adalet Sarayı Güvenlik Müdürü ifadesinde, Aslan’a kısıtlı alanda yalnızca üç avukatın bulunabileceğini hatırlattığını, ancak Aslan’ın agresif bir tutum sergileyerek tutanakta geçen sözleri söylediğini belirtti.

Buna karşın güvenlik müdürü, “Kendisinden bir şikayetim yoktur.” ifadesini kullandı.

Aslan: “Sözlerim güvenliğe değil, yaşadığım zorluğa dair”

Nuri Aslan, savunmasında güvenlik görevlileriyle kısa süreli bir sözlü tartışma yaşandığını kabul etti ancak sözlerinin güvenlik personeline yönelik olmadığını vurguladı.

“Sözlerim hiçbir güvenliğe yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit, ne hakaret, ne de görevin yapılmasını engelleyecek bir davranışım olmamıştır.”

dedi.

Savcılık ‘tehdit’ değerlendirmesi yaptı

İddianameyi hazırlayan başsavcı vekili, Nuri Aslan’ın kamu görevlisi sıfatıyla, görevini yerine getirmeye çalışan mağduru tehdit ettiğini ileri sürdü.

Savcılık, Aslan’ın bu eylemiyle kamu görevlisinin görevini yapmasını engelleme kastı taşıdığını belirtti. Hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturmada İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında iddialara ilişkin gözaltına alınanların 26 Mayıs'taki sorguları sırasında İstanbul Adliyesi'ne gelen Nuri Aslan, güvenlik görevlileriyle tartışmıştı.

Aslan, İstanbul Adalet Sarayı'nın 6'ncı katında bulunan Sulh Ceza Hakimliği’nin bulunduğu kısıtlı alana geçmek istemiş ancak buraya alınmamıştı. Bunun üzerine Aslan içeri alınmayışına tepki göstererek, “Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” demişti.

Başsavcılık, Aslan hakkında adliyenin güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatmıştı.