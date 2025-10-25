Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği Stratejik Boşnak İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu (SBO) toplantısı, Bornova’nın simge mekânı Dramalılar Köşkü’nde gerçekleştirildi. Buluşmada iki ülke arasında kültürel bağların yanı sıra kalıcı ekonomik ortaklıkların temelleri atıldı.

Stratejik buluşma Bornova’da gerçekleşti

İzmir’in Bornova ilçesi, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Stratejik Boşnak İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu (SBO) toplantısı, Bornova’nın tarihi mekânlarından Dramalılar Köşkü’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, eski Bornova Belediye Başkanı ve CHP İzmir eski Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, çeşitli Rumeli-Balkan dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte Bosna-Hersek, Fransa ve Almanya’dan gelen Boşnak iş insanları katıldı.

“Ekonomik iş birliklerinin önünü açıyoruz”

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Reşat Barbaros Taşer, toplantının yalnızca dostane bir buluşma olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu buluşmalar artık yalnızca kültürel temennilerle sınırlı değil. Türkiye ile Bosna-Hersek arasında kalıcı ekonomik iş birliklerinin önünü açıyoruz. İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek ticari projelerin temellerini atıyoruz. İki ülke, yatırım ve ihracat alanında güçlü bir sinerji oluşturacak.”

Taşer, ayrıca merhum Kemal Baysak’ı anarak, onun yalnızca kültürel değil ekonomik anlamda da iki ülke arasında köprü kurduğunu vurguladı: “Biz de bu mirası büyüterek sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda büyük hamleler yapacağız.”

“SBO, küresel bir dayanışma ağı kurmayı hedefliyor”

SBO’nun kurucu başkanı Amir Jatiç, organizasyonun doğuş sürecini ve hedeflerini anlattı. Kasım 2024’te Almanya’da yapılan ilk toplantıyla başlayan sürecin ardından SBO’nun resmen kurulduğunu belirten Jatiç, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya genelindeki Boşnak girişimcileri ve kurumlarını birbirine bağlamak için SBO’yu hayata geçirdik. Amacımız, ekonomik projeler, eğitim, sağlık ve sosyal girişimlerle Boşnak toplumunun yaşam kalitesini artırmak. Merkezimiz diasporada olsa da, Bosna-Hersek ve Sancak bizim önceliğimiz.”

İzmir’den dostluk mesajı

Programın sonunda düzenlenen soru-cevap bölümü ve hediye takdimiyle etkinlik sona erdi. Federasyon Başkanı Reşat Barbaros Taşer, SBO Başkanı Amir Jatiç’e günün anısına İzmir Bosna Sancak Derneği amblemiyle süslenmiş özel bir tabak hediye etti. Bornova’daki bu anlamlı buluşma, İzmir’in uluslararası dostluk ve kültürel diplomasi merkezi olma kimliğini bir kez daha güçlendirdi.