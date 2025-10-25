Göztepe’de zorlu karşılaşma öncesi iki önemli eksik bulunuyor. Sağ bek Ogün Bayrak ve stoper Allan Godoi, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.

Ayrıca Ürdün Milli Takımı’nda sakatlanan forvet İbrahim Sabra’nın durumu maç saatinde belli olacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Sabra’nın oynayabilmesi için sağlık ekibinin son raporunu bekliyor.

Dennis cezadan dönüyor

Sarı-kırmızılılarda bir iyi haber ise orta saha oyuncusu Anthony Dennis’ten geldi. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Dennis, kart cezasını tamamladı. Stoilov’un görev vermesi halinde orta sahada yeniden takıma dinamizm katması bekleniyor.

Deplasman performansı umut veriyor

Bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Göztepe, dış sahada iyi bir performans sergiliyor. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı 5 maçta 8 puan topladı.

Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük karşısında galip gelen Göztepe, Kayserispor ve Eyüpspor deplasmanlarından beraberlikle dönmeyi başardı. Takımın tek yenilgisi ise geçen hafta Alanyaspor karşısında geldi.

Galatasaray karşısında zorlu sınav

Ligde 16 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, zirve yarışındaki Galatasaray’a karşı dirençli bir oyun planı sergilemeyi amaçlıyor. Stoilov’un öğrencileri, özellikle hızlı hücumlarla rakibin savunma arkasına sarkmayı hedefliyor.

Maç öncesi İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında alacağı olası bir galibiyetle hem moral bulmak hem de Avrupa kupası hedefini güçlendirmek istiyor.

Muhtemel 11

Göztepe (Muhtemel): Arda – Yunus, Kahraman, Rassoul, Atakan – Obinna, Dennis – Lourency, Palmer, Messaoudi – Mame Thiam (veya Sabra)

Gözler İstanbul’da

Tüm gözler, İzmir ekibinin Rams Park’taki performansında olacak. Taraftarlar, Göztepe’nin güçlü rakibi karşısında sergileyeceği futbolla “gerçek sınavını” vermesini bekliyor. Süper Lig’de heyecan, pazar günü saat 17.00’de İstanbul’da yaşanacak.