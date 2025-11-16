Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, artık “KOOP Market” adıyla hizmet verecek. Yeni marka kimliği ve iletişim yaklaşımı İstanbul’da düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli ve Tarım Kredi Grubu yöneticileri katıldı.

“Eski tabelalar kalacak, yeniler KOOP adıyla açılacak”

Genel Müdür Şevket Varol Halepli, markanın yaklaşık altı ay önce yenilendiğini, dönüşümün belirli mağazalarda kademeli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Halepli, sadece yeni açılan ve yenilenen mağazalarda KOOP Market tabelasının kullanılacağını, mevcut mağazaların tabelalarının ise değiştirilmeden kalacağını vurguladı.

Halepli, KOOP Market’in klasik bir market zincirinden farklı olduğunun altını çizerek üreticiden tüketiciye aracısız işleyen bir yapı olduklarını ifade etti. Türkiye genelinde 2 bin 356 KOOP Market bulunduğunu, bakkal iş birlikleriyle birlikte toplam satış noktası sayısının 4 bin 500’e ulaştığını söyledi.

2026 yılında büyümeye devam edeceklerini belirten Halepli, KOOP Market’in yeni reklam filminin de yarın yayına gireceğini açıkladı.

Tohumdan sofraya uzanan “uçtan uca model”

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, Tarım Kredi’nin yıllardır uyguladığı uçtan uca üretim modelini anlatarak sürecin tohum desteğiyle başladığını, çiftçinin ürettiği ürünün depolanması, işlenmesi ve tüketiciye ulaştırılmasıyla tamamlandığını söyledi.

Bademli, 2025’in yatırım yılı olacağını, tüketici beklentilerinin değiştiğini ve bu beklentilere cevap verebilmek için daha şeffaf bir iletişim dönemine geçtiklerini belirtti. 2026 hedefleri arasında yeni konseptle 150 mağaza daha eklemek ve yılı 4 bin 500 noktada tamamlamak olduğunu ifade etti.

Dolum istasyonları yaygınlaştırılıyor

Sıfır Atık Kampanyası kapsamında uygulanan dolum istasyonlarından da bahseden Bademli, şu anda dört mağazada bulunan uygulamanın önümüzdeki yıl Ankara, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere toplam on mağazaya yayılacağını söyledi. Projenin hem çevresel hem ekonomik açıdan ilgi gördüğünü, vatandaşların daha fazla il için talepte bulunduğunu aktardı.

“Mağaza sayısı arttıkça beklentiler değişti”

Tarım Kredi’nin kısa sürede hızlı büyüme gösterdiğini belirten Bademli, 4 bin 500 mağazaya ulaştıktan sonra tüketicilerin beklentilerinin de değiştiğini ifade etti. Genç tüketicilerin farklı alışveriş deneyimleri talep ettiğini, bu sebeple isim ve konsept değişikliğine gidildiğini söyledi. En kaliteli ürünü en uygun fiyata, şeffaf ve güvenilir bir yapıyla tüketiciyle buluşturma hedeflerinin devam ettiğini vurguladı.