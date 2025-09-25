Son Mühür- Bloomberg’in aktardığına göre, Türkiye tarafından gönderilen AWACS (Airborne Warning and Control System) radar uçağı, Litvanya hava sahasında görev alarak Rusya’dan gelebilecek potansiyel tehditleri tespit ve takip edecek. Uçak, ittifakın hava gözetleme kapasitesini genişleterek NATO’nun Baltık ülkelerine verdiği desteği somut şekilde gösteriyor.

NATO dayanışmasının göstergesi

Türkiye’nin Baltık coğrafyasında doğrudan bir güvenlik çıkarı bulunmamasına rağmen böyle bir adım atması, NATO içinde siyasi ve askeri dayanışmanın güçlendiği yönünde yorumlanıyor. Bölgedeki analistler, bunun Moskova’ya net bir caydırıcılık mesajı olduğunu belirtiyor.

Rusya’nın ihlallerine yanıt

Son haftalarda Rusya’nın hava sahası ihlallerini artırmasının ardından, Baltık ülkeleri NATO’dan daha fazla destek talep etmişti. Türkiye’nin konuşlandırdığı AWACS uçağı, bu taleplere verilen hızlı bir yanıt niteliği taşıyor.

Geçici görev, kalıcı etki

Kaynaklara göre uçak, sınırlı bir süre için Litvanya’da görev yapacak. Ancak bu geçici misyonun, hem Rusya’ya hem de NATO müttefiklerine güçlü bir mesaj niteliğinde olduğu vurgulanıyor.

Uzmanlar, Türkiye’nin bu hamlesini “ittifakın doğu kanadında kararlılık gösterisi” olarak değerlendirirken, aynı zamanda Rusya ile NATO arasındaki tansiyonun daha da yükselebileceğine dikkat çekiyor.