Son Mühür- Altın çöküşte. Petrol satamayan Körfez ülkeleri nakit için altın rezervlerini satmaya başlayınca 5.400 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı 4.560 Dolara kadar geriledi.

ABD-İsrail-İran üçgeninde yaşanan sıcak çatışmalara rağmen altın fiyatlarındaki düşüş uzmanlara göre çok da şaşırtıcı değil.

Son elli yılın ortaya çıkardığı tabloya göre altın savaş başlamadan önce yükseliyor, çatışma fiilen başladığında ise düşüyor.

Körfez Savaşı'nda Irak Kuveyt'i işgal ettiğinde, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında, ya da 2024'deki İsrail- İran gerginliğinde altının önce yükseldiği ardından sert düşüşlere sahne olduğu görülüyor.

Şubat 2026'da ABD-İsrail'in İran operasyonunda altın kısaca 5.400 doları test etti, ardından beş ardışık seans düştü ve 5.000 doların altına inerek 4.560 dolara kadar geriledi.



Peki altın neden düşüyor?



Güvenli liman olarak görülen altının çatışma öncesi gerginliğin arttığı anlarda yükselip, sıcak çatışmaların başladığı süreçte hızla geri çekilmesinin sebepleri neler olabilir?

Ekonomist Ali Cenk Gözen,

''Yatırımcılar altının savaşa tepkisinin yetersiz kaldığını düşünüp pozisyon azalttı, bu da fiyat zayıflığını pekiştirdi.

Belirsizlik azaldığında, savaş sürpriz olmaktan çıkıp bilinen duruma dönüştüğünde, altının risk primi buharlaşıyor. Piyasalar belirsizliği fiyatlıyor, çatışmanın kendisini değil'' hatırlatmasında bulunuyor.

''İkinci mekanizma finansal piyasaların nihai bir sonucu. Herkesin aynı anda nakde ihtiyaç duyduğu anlarda altın güvenli liman değil, likit bir nakit kaynağına dönüşüyor'' diyen Ali Cenk Gözen,

''Üçüncü mekanizma ise para politikası ile ilgili. Petrol yükselir, enflasyon beklentisi artar, merkez bankası şahinleşir, reel faiz beklentisi yükselir, altının fırsat maliyeti artar ve altın düşer.

Güvenli liman ama...



Dördüncü mekanizma doların rekabet eden güvenli liman rolü. Altın dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar güçlendiğinde yabancı alıcılar için pahalılaşıyor ve talep düşüyor.

Beşinci mekanizma pozisyonlanma. Herkes aynı taraftayken piyasa karşı tarafa döner'' değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankaları devreye girince...



''Peki altın neden her düşüşten sonra toparlanıyor?'' sorusunu gündeme getiren Ali Cenk Gözen,

''Merkez bankaları zemin oluşturuyor. 2022'de 1.136 ton, 2023'te 1.037 ton, 2024'te 1.045 ton. Üç yıl üst üste 1.000 tonun üzerinde alım. 2022'de Rusya'nın 300 milyar dolarlık dolar rezervlerinin dondurulması Batılı olmayan merkez bankaları için uyanış çağrısı oldu.

Doların küresel rezervlerdeki payı 2001'deki %72'den %56'ya geriledi. Altının payı 2024'te %20'ye yükselerek euroyu geride bıraktı'' hatırlatmasında bulundu.