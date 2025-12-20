Organizasyonun 43. yılında düzenlenen yarışma, sanat, cemiyet ve moda dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Can Sandıkçıoğlu, Demet Şener ve Sabit Akkaya gibi alanında uzman isimlerden oluşan jüri üyeleri, fiziksel özelliklerin yanı sıra adayların genel kültür, duruş ve zarafetlerini de değerlendirdi. Gecenin sonunda yapılan oylama ile birincilik ipini göğüsleyen Sıla Saraydemir, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı.

Miss Turkey 2025 Birincisi Sıla Saraydemir Kimdir?

Yarışmaya 20 numara ile katılan ve final gecesindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sıla Saraydemir, 22 yaşında ve 1.80 metre boyundadır. Eğitim hayatına başarıyla devam eden tescilli güzel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisidir. Genç yaşına rağmen sergilediği olgunluk ve özgüvenle jürinin beğenisini toplayan Saraydemir, kariyer hedeflerini sosyal sorumluluk projeleriyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Saraydemir, yarışma öncesi verdiği röportajlarda sosyal hizmetler alanındaki eğitiminin kendisine insan ilişkileri ve empati konusunda büyük katkı sağladığını ifade etti. Türkiye Güzeli unvanını aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada ise bu başarının kendisi için sadece bir başlangıç olduğunu ve ülkesini yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağını belirtti.

Büyük Finalde Jüri ve Heyecan Dolu Anlar

Miss Turkey 2025 finali, sadece yarışmacıların güzelliğiyle değil, sahne şovları ve ünlü konuklarıyla da izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu başkanlığındaki jüri masasında; eski Türkiye güzellerinden Demet Şener ve Nursena Say, ünlü kuaför Sabit Akkaya, tasarımcı Kerim Mikati ve psikiyatrist Cemal Dindar gibi isimler yer aldı.

Adayların mayo ve gece kıyafeti geçişlerinin ardından yapılan eleme turları, salonda büyük bir heyecan yarattı. İlk 10'a kalan finalistlerin sözlü mülakatları ise gecenin kaderini belirleyen anlardan biri oldu. Sıla Saraydemir'in birinciliği ile sona eren gece, Türk güzellik yarışmaları tarihine geçen renkli karelerle son buldu. Saraydemir, önümüzdeki dönemde Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) platformunda Türkiye adına yarışacak.