İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, 19 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda, kamuoyunun yakından tanıdığı oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin adreslerinde aramalar yapıldı. Operasyonun detayları basına yansıdıkça, gözaltına alınan isimler ve suçlamaların niteliği de netleşmeye başladı.

Gündeme bomba gibi düşen bu operasyonda adı geçen isimlerden biri de manken ve model Gizem Türedi oldu. Soruşturma kapsamında emniyete götürülen Türedi'nin durumu, sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırdı. Operasyonun içeriği narkotik suçlardan asayiş olaylarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsarken, Türedi'ye yöneltilen suçlamanın detayı diğer şüphelilerden farklılık gösterdi.

Gizem Türedi Kimdir?

1999 yılında dünyaya gelen Gizem Türedi, kariyerini mankenlik ve modellik üzerine inşa eden bir isimdir. Sektöre adım attığı günden bu yana çeşitli tanıtım ve reklam projelerinde yer aldı. Özellikle Antalya merkezli Esline Ajans ve Naturel Ajans gibi kuruluşlarla çalışarak profesyonel iş hayatını sürdürdü.

Türedi, 2023 yılında düzenlenen Miss Antalya Model yarışmasına katılarak adını daha geniş kitlelere duyurdu. 1.75 metre boyunda olan ve kumral saçlarıyla dikkat çeken model, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram platformunda içerik üreten ve takipçileriyle etkileşimde bulunan Türedi, bekar ve yaşamını ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdürüyor.

Gizem Türedi Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, kamuoyunda ilk etapta "ünlülere uyuşturucu operasyonu" olarak lanse edilse de, şüphelilere yöneltilen suçlamalar farklılık gösteriyor. Resmi makamlardan edinilen bilgilere göre, Gizem Türedi hakkında "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" (TCK 227) suçlamasıyla işlem yapıldı.

Aynı operasyon kapsamında oyuncu Ezgi Eyüboğlu "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına alınırken; Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül ve Mehmet Güçlü gibi isimler de Gizem Türedi ile birlikte "fuhuşa teşvik" suçlamasıyla soruşturmaya dahil edildi. Operasyonda yapılan aramalarda çeşitli suç unsurlarının ele geçirildiği belirtildi.