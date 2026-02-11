Son Mühür- Erzincan’ın Kemah ilçesinde gece saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.38’de kaydedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Kemah olarak açıklandı. Yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem sığ odaklı olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Prof. Dr. Naci Görür: “Bölge hassas”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntının Gediktepe-Kemah hattında, Ovacık Fayı’nın Munzur segmentinin batısında meydana geldiğini belirtti.

Depremin sığ karakterli olduğuna dikkat çeken Görür, bölgenin hassas bir konumda bulunduğunu ifade etti. Açıklamasında, fay hattının kırılmamış olduğuna işaret eden Görür, depremin 7 Su Fayı’na yakın bir noktada gerçekleştiğini kaydetti.