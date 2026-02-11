Son Mühür- Dijitalleşen dünyada haberleşmenin en önemli aracı haline gelen WhatsApp'la ilgili güvenlik endişeleri Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK)'yı harekete geçirdi.

Son dönemde kuruma gelen ihbar ve şikayetlerin artmasının ardından KVKK, kamu çalışanları için dikkat çekici uyarılarda bulundu.



2019 tarihli genelgeye dikkat...



06.07.2019 tarih ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de “Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri” konulu, 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göndermede bulunan KVKK,

''Yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere, mobil uygulamalar üzerinden, gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacaktır'' hatırlatmasında bulundu.



Resmi evrak paylaşmayın...



Başta WhatsApp olmak üzere yurt dışı kaynaklı haberleşme uygulamalarının yurt içinde herhangi bir veri merkezinin bulunmadığına işaret edilerek,

bu uygulamalar üzerinde gizlilik dereceli resmi evrak paylaşılmaması gerekir mesajı verildi.

WhatsApp'ta kişisel veri içeren herhangi bir paylaşımda bulunulmasının Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun beşinci maddesine aykırı olduğuna dikkat çekilen duyuruda,

''Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin GSM hattı numaraları kendilerinin kişisel verisi mahiyetinde olup kamu kurumlarınca,

emirlerinde görev yapmakta olan kamu personelinin cep telefonu numaraları kullanılarak yürütülen kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinin de Kanun’un 5 inci maddesinde gösterilen kişisel veri işleme şartlarına uygun şekilde yürütülmesi gerektiği hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi lüzumludur'' hatırlatmasında bulunuldu.



Disiplin süreci başlayabilir...



Türkiye'de 5 milyondan fazla kamu çalışanı için bundan böyle şahsi rızaları olmadan WhatsApp gruplarına eklenmesi ve resmi evrak paylaşılması uygulamasına aykırı hareket edenler halinde idari para cezası, kınama ve aylıktan kesme gibi sonuçları olabilecek disiplin sürecine kapı aralanmış oldu.

