Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Deniz Baykal için Devlet Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Baykal’ın sorumluluğunu taşıyoruz”

Konuşmasına Deniz Baykal’ı anarak başlayan Özel, Baykal’ın hem devlet hem de parti yönetiminde önemli görevler üstlendiğini hatırlattı. Baykal’ın genç yaşta milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunduğunu belirten Özel, madenlerin kamulaştırılması sürecindeki tutumuna dikkat çekti.

Kendisinin siyasi yolculuğunda Baykal’ın özel bir yeri olduğunu ifade eden Özel, 2009 yılında Manisa’da Baykal’ın kendisine yönelik sözlerini anımsatarak, o dönemde yapılan değerlendirmelerin bugün taşıdığı anlamın farkında olduğunu söyledi. Özel, Baykal’ın huzurunda bulunmanın hem heyecan hem de sorumluluk içerdiğini dile getirdi.

“47 yıl sonra birinci parti”

CHP’nin tarihsel sürecine değinen Özel, Baykal’ın bakanlık yaptığı ve partinin birinci olduğu dönemden 47 yıl sonra yeniden Türkiye’nin birinci partisi konumuna geldiklerini ifade etti.

Yerel seçimlerde elde edilen başarıya işaret eden Özel, CHP’nin belediye sayısı bakımından dünyada en fazla belediyeye sahip sosyal demokrat parti olduğunu, Avrupa’da ise en yüksek oy oranına ulaştığını savundu. Partinin iktidar hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirten Özel, bu sürecin kolay olmadığını söyledi.

“Siyasi tarihimizin en büyük saldırısıyla karşı karşıyayız”

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına değinen Özel, söz konusu atamayı siyasi bir süreçle ilişkilendirdi. Gürlek’in daha önce siyasi görevlerde bulunduğunu, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildiğini ve şimdi yeniden siyasi bir pozisyona atandığını belirten Özel, bu durumu eleştirdi.

CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik müdahaleler olduğunu öne süren Özel, İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve kayyım atanması sürecini hatırlattı. Parti yöneticileri ve seçilmiş isimler hakkında yürütülen adli süreçlerin siyasi nitelik taşıdığını iddia eden Özel, tüm bu gelişmelerin hukuk devleti tartışmalarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Özel, “Büyük bir saldırı sürecinin herhangi bir sabahındayız” ifadesini kullandı.

“Teslim olmayacağız”

Özgür Özel, önümüzdeki dönemin daha da zorlu geçeceğini belirterek, “Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak” dedi. Ancak bu durumun partide bir umutsuzluk yaratmayacağını vurguladı.

CHP’nin tarihsel misyonuna atıfta bulunan Özel, partinin geçmişte ülkenin en kritik dönemlerinde sorumluluk üstlendiğini ve aynı kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Teslim olmayacaklarını ve boyun eğmeyeceklerini söyleyen Özel, CHP’nin iktidar hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.