Türkiye Fransa ilk 11 tercihleri, teknik direktör Vincenzo Montella'nın taktik planları doğrultusunda netleşti. Sol ayağındaki kırık sebebiyle ameliyat geçiren Kenan Yıldız kadroda bulunmazken forvet hattında Kerem ve Barış Alper ikilisine büyük sorumluluk düşüyor. Orta sahadaki kilit görevi ise Arda Güler üstlenecek.

Fransa cephesinde ise Kylian Mbappe önderliğindeki hücum gücü sahaya çıkacak. Ay yıldızlı savunma hattının dünya yıldızlarına karşı göstereceği direnç maçın kaderini doğrudan belirleyecek. Takımlar son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatine odaklandı.

Karşılaştırmalı Eksik Tablosu

Oyuncu Takım Mevki Durumu / Nedeni Kenan Yıldız Türkiye Forvet / Kanat Sol ayak tarak kemiği kırığı (Ameliyat oldu) Hakan Çalhanoğlu Türkiye Orta Saha Sakatlık (Kadroya alınmadı) Orkun Kökçü Türkiye Orta Saha Ayak parmağı sakatlığı (Maçta yok) Mert Müldür Türkiye Sağ Bek Sakatlık (Kadroya alınmadı) Rıdvan Yılmaz Türkiye Sol Bek Sakatlık (Kadroya alınmadı) Ibrahima Konaté Fransa Stoper Sağ diz burkulması (Kadrodan çıkarıldı) Warren Zaïre-Emery Fransa Orta Saha Sakatlık (Kamptan ayrıldı) Robin Risser Fransa Kaleci Sakatlık (Kadrodan çıkarıldı)

Türkiye Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dev karşılaşma bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz olarak yayınlanacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi tribünden izleyemeyen milyonlarca futbolsever ekran başına kilitlenecek.

Kritik randevuda düdük yabancı hakemde. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek, yardımcılıklarını Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer yapacak. VAR koltuğunda ise Alman hakem Christian Dingert oturacak.

Kocaeli çimlerinde sahaya çıkacak muhtemel kadrolar

Teknik patron Vincenzo Montella, kalede Uğurcan Çakır'a şans verirken savunma kurgusunu Zeki, Merih, Abdülkerim ve Ferdi dörtlüsü üzerine kuruyor. Orta sahada Salih Özcan ile İsmail Yüksek ikilisi rakibin orta saha baskısını kırmaya çalışacak.

Takım Muhtemel 11 Dizilişi Türkiye Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Barış Alper, Ozan Fransa Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Camavinga, Rabiot, Cherki, Doue, Olise, Mbappe

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımı ise hücum hattında genç ve patlayıcı isimleri sahaya sürüyor. Michael Olise ve Kylian Mbappe ikilisi ay yıldızlı savunmamızın kanat arkalarını zorlamayı hedefleyecek.

Ay yıldızlıların A Ligi serüveninde kritik eşik

Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nin en üst basamağı sayılan A Ligi seviyesine yükselen millilerimiz, gruptaki bu ilk engeli kayıpsız aşmak istiyor. Kocaeli halkının stadı tamamen doldurması beklenirken saha avantajı galibiyet yolunda en büyük itici gücümüz olacak.

Mücadele taktik savaşına sahne olacak. Montella hızlı geçiş hücumlarıyla rakip kaleyi yoklamayı hedeflerken, savunmadaki hatasız oyun puanın anahtarı haline gelecek. Ay yıldızlı formayı terleten futbolcular sahada son nefesine kadar mücadele edecek.