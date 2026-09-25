Türkiye Fransa ilk 11 tercihleri, teknik direktör Vincenzo Montella'nın taktik planları doğrultusunda netleşti. Sol ayağındaki kırık sebebiyle ameliyat geçiren Kenan Yıldız kadroda bulunmazken forvet hattında Kerem ve Barış Alper ikilisine büyük sorumluluk düşüyor. Orta sahadaki kilit görevi ise Arda Güler üstlenecek.
Fransa cephesinde ise Kylian Mbappe önderliğindeki hücum gücü sahaya çıkacak. Ay yıldızlı savunma hattının dünya yıldızlarına karşı göstereceği direnç maçın kaderini doğrudan belirleyecek. Takımlar son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatine odaklandı.
Karşılaştırmalı Eksik Tablosu
|Oyuncu
|Takım
|Mevki
|Durumu / Nedeni
|Kenan Yıldız
|Türkiye
|Forvet / Kanat
|Sol ayak tarak kemiği kırığı (Ameliyat oldu)
|Hakan Çalhanoğlu
|Türkiye
|Orta Saha
|Sakatlık (Kadroya alınmadı)
|Orkun Kökçü
|Türkiye
|Orta Saha
|Ayak parmağı sakatlığı (Maçta yok)
|Mert Müldür
|Türkiye
|Sağ Bek
|Sakatlık (Kadroya alınmadı)
|Rıdvan Yılmaz
|Türkiye
|Sol Bek
|Sakatlık (Kadroya alınmadı)
|Ibrahima Konaté
|Fransa
|Stoper
|Sağ diz burkulması (Kadrodan çıkarıldı)
|Warren Zaïre-Emery
|Fransa
|Orta Saha
|Sakatlık (Kamptan ayrıldı)
|Robin Risser
|Fransa
|Kaleci
|Sakatlık (Kadrodan çıkarıldı)
Türkiye Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Dev karşılaşma bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından canlı, şifresiz olarak yayınlanacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi tribünden izleyemeyen milyonlarca futbolsever ekran başına kilitlenecek.
Kritik randevuda düdük yabancı hakemde. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek, yardımcılıklarını Robert Kempter ile Nikolai Kimmeyer yapacak. VAR koltuğunda ise Alman hakem Christian Dingert oturacak.
Kocaeli çimlerinde sahaya çıkacak muhtemel kadrolar
Teknik patron Vincenzo Montella, kalede Uğurcan Çakır'a şans verirken savunma kurgusunu Zeki, Merih, Abdülkerim ve Ferdi dörtlüsü üzerine kuruyor. Orta sahada Salih Özcan ile İsmail Yüksek ikilisi rakibin orta saha baskısını kırmaya çalışacak.
|Takım
|Muhtemel 11 Dizilişi
|Türkiye
|Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Arda, Kerem, Barış Alper, Ozan
|Fransa
|Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Diouf, Camavinga, Rabiot, Cherki, Doue, Olise, Mbappe
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımı ise hücum hattında genç ve patlayıcı isimleri sahaya sürüyor. Michael Olise ve Kylian Mbappe ikilisi ay yıldızlı savunmamızın kanat arkalarını zorlamayı hedefleyecek.
Ay yıldızlıların A Ligi serüveninde kritik eşik
Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi'nin en üst basamağı sayılan A Ligi seviyesine yükselen millilerimiz, gruptaki bu ilk engeli kayıpsız aşmak istiyor. Kocaeli halkının stadı tamamen doldurması beklenirken saha avantajı galibiyet yolunda en büyük itici gücümüz olacak.
Mücadele taktik savaşına sahne olacak. Montella hızlı geçiş hücumlarıyla rakip kaleyi yoklamayı hedeflerken, savunmadaki hatasız oyun puanın anahtarı haline gelecek. Ay yıldızlı formayı terleten futbolcular sahada son nefesine kadar mücadele edecek.