Son Mühür - 2026 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takım, oynadığı 3 maçın ikisini kazandı. Ay-yıldızlılar, Gürcistan ve Bulgaristan’ı mağlup ederken, grup lideri İspanya’ya yenildi. İlk üç maçın ardından yapay zeka, millilerin Dünya Kupası’na katılma olasılığını değerlendirdi ve Türkiye’nin turnuvaya doğrudan katılma şansını düşük olarak belirledi.

ChatGPT’nin Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılma olasılığına dair tahmini ise şu şekilde oldu:

"Türkiye’nin Dünya Kupası 2026’ya katılma olasılığı orta‐üst düzeyde görünüyor. Doğrudan ilk sıra almak zorsa, ama grup ikinciliği ve ardından play‐offlar yolu açılırsa katılma şansı oldukça realist. Benim kestirimim: Doğrudan katılım: daha düşük ihtimal, belki %10‑15 arası. Play‐off yoluyla katılım de dâhil edildiğinde, Türkiye’nin %60‑70 dolaylarında bir ihtimalle Dünya Kupası’nda olabileceğini düşünüyorum."

