Son Mühür - A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun dördüncü maçında bu akşam Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı konuk edecek. Saat 21.45’te başlayacak karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu düdük çalacak; Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Andrei Chivulete olacak.

E grubunda son durum

E Grubu’nda 9 puanla zirvede yer alan İspanya liderliğini koruyor. Türkiye 6 puanla ikinci sırada bulunurken, Gürcistan 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı. Türkiye, gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenmiş, ardından Konya’da İspanya’ya 6-0 mağlup olmuş ve üçüncü maçta Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1’lik skorla geçmişti. Gürcistan, Bulgaristan’ı 3-0’la geçerken İspanya’ya 2-0 yenildi. Grubun diğer karşılaşmasında ise İspanya, aynı saatte Bulgaristan’ı ağırlayacak. Lider takım Dünya Kupası biletini kapacak ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası’na Avrupa kıtasından toplam 16 takım katılacak. Gruplarını birinci sırada tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na gitme hakkı kazanacak. Kalan 4 kontenjan ise grup ikincileri ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımın mücadele edeceği play-off maçlarının ardından belirlenecek.