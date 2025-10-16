Son Mühür- İhale kapsamında toplam 400 MHz frekans, 2 milyar 125 milyon dolar asgari bedel üzerinden işletmecilere tahsis edilecek. Toplam 11 farklı frekans paketi için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Kazanan işletmeler, 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak.

Turkcell iki frekansta öne geçti

700 MHz bandındaki A1 paketine 429 milyon dolarlık teklif vererek ihalenin ilk aşamasında öne çıkan Turkcell, 3,5 GHz bandındaki B1 paketine de 214 milyon dolarlık en yüksek teklifi sundu. Türk Telekom, aynı frekanstaki B2 paketi için 209 milyon dolarlık teklifle ikinci sırada yer alırken, Vodafone ise B3 paketi için 201 milyon dolar teklif verdi.

5G ile hız 10 kat artacak

5G teknolojisinin hayata geçmesiyle birlikte mobil internet hızlarının mevcut 4,5G’ye kıyasla 10 kata kadar artması bekleniyor. Yüksek hızın yanı sıra gecikme süresinin düşmesiyle özellikle otonom araçlar, akıllı şehir sistemleri, uzaktan eğitim ve sağlık uygulamalarında büyük bir dönüşüm öngörülüyor.

“63 milyon telefon 5G’ye uyumlu değil”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı canlı yayınında yaptığı açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 96 milyon mobil abone bulunduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:



“Bunların 22 milyonu, yani yaklaşık dörtte biri 5G uyumlu telefona sahip. Bu oran yüzde 26 civarında. Telefonlar yenilendikçe bu oran da artacaktır.”

2G ve 3G kullanıcıları için uyarı

Bakan Uraloğlu, 4,5G kullanıcılarının SIM kartlarının 5G’ye uyumlu olduğunu ancak 2G ve 3G kullanıcılarının yeni SIM kart ve cihaz almaları gerektiğini ifade etti. “2G cihazlar sadece ses ve mesaj iletimine uygun. 5G’den faydalanmak isteyenlerin hem cihazlarını hem de SIM kartlarını yenilemeleri gerekecek.” dedi.

Türkiye 5G’ye 2026’da geçiyor

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından operatörler altyapı yatırımlarına hız verecek. 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye, 5G teknolojisine resmen geçerek dijital dönüşümde yeni bir dönemi başlatacak.