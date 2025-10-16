Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, afet ve acil durum süreçlerinde işleyişi ve koordinasyonu en üst düzeye çıkarmak amacıyla önemli bir idari kararname değişikliğine imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan, Cumhurbaşkanlığı teşkilatına dair 1 numaralı Kararname'de değişiklik yapan kararname, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile Milli Savunma Bakanlığı hariç 16 ayrı bakanlık bünyesinde "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları" adıyla yeni birimler kurulması kararlaştırıldı.

Yeni başkanlıklar 16 bakanlıkta faaliyete geçiyor

Afet yönetiminde kurumsal kapasiteyi ve iş birliğini güçlendirecek olan bu yeni daire başkanlıkları, aralarında Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bulunduğu geniş bir yelpazede teşkil edilecek.

Başkanlıkların kritik görev tanımları: Koordinasyon ve temsil

Kurulan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları’nın görev alanları oldukça kritik öneme sahiptir. Bu birimler, öncelikle afet ve acil durumlara, sivil savunma hazırlıklarına ve seferberlik/savaş haline ilişkin tüm yasal süreçlerin ve işlemlerin bakanlıkların diğer hizmet birimleriyle tam bir koordinasyon içinde yürütülmesini sağlayacak.

Yeni daire başkanlıkları, aynı zamanda bakanlıklarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) ana operasyon merkezi olan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde yetkili düzeyde temsil etme görevini üstlenecek. Afet ve acil durum anlarında, AFAD tarafından talep edilen tüm imkan ve kaynakların (personel, ekipman vb.) ilgili mevzuat çerçevesinde hızla yönlendirilmesini ve bakanlık sorumluluğundaki işlerin aksamadan yerine getirilmesini organize edecekler. Son olarak, Cumhurbaşkanlığı makamına ve AFAD Yönetim Merkezlerine doğru ve zamanında bilgi akışını sağlama yükümlülüğü de bu yeni başkanlıklara verilmiş bulunuyor.