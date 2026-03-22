Son Mühür / Erkan Doğan - Obez veya aşırı kilolular zayıflamak için farklı yöntemlere başvururken, Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Türkiye’de ‘İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa’ kampanyasına katılan vatandaşlarımız toplam 513 bin kilo verdi” dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, bireylerin sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürmesi kapsamında önemli adımlar attı. Aynı süreç içerisinde bakanlık, Obezite ile Mücadele Fiziksel Aktivite Eylem Planı (2025-2028) hazırladı. Gıdalardaki tuz oranının düşürülmesi ile ilgili çalışmalar yapılırken, aşırı kilolu ve obez bireylerin sağlıklı zayıflaması için de çalışmalar yürütülüyor.

Bakan Memişoğlu, “Kilo verenlerin sağlıklı kalmaları önemli”

“İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa” kampanyasıyla 10 milyon kişinin kilosunu ölçtüklerini ve fazla kilosu olan kişilerin Sağlıklı Hayat Merkezlerine giderek diyetisyen desteği almasını sağladıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, bu kampanya kapsamında 211 bin vatandaşın ideal kilosuna ulaştıklarını söyledi. Beslenme alışkanlığı olmayan kişileri sağlık tesislerine yönlendirdiklerini anlatan Bakan Memişoğlu, kampanya kapsamında 10 ay içerisinde Türkiye’de kampanyaya katılan vatandaşların toplam 513 bin kilo verdiklerini söyledi. Kilo verenlerin sağlıklı kalmalarını ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini istediklerini anlatan Bakan Memişoğlu, kampanyaya katılan kişilerin diyetisyenler tarafından takip edileceğini söyledi.

Fiziksel Aktivite Dostu Okul Projesi nasıl hayata geçecek?

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumla işbirliği yapılması da planlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılacak çalışmalara, “Fiziksel Aktivite Dostu Okul” projesi de hayata geçirilecek. Ancak özellikle İzmir’deki kamu okullarında spor alanlarının kısıtlı veya bulunmaması bu projenin nasıl hayata geçirebileceği konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Toplumda kilo verme alışkanlığı

Aşırı kilolu veya obez kişiler, diyet veya spor ile kilo veremeyince, toplumumuzda daha yaygın olan tüp mide (mide küçültme), mide balonu, biorezonans gibi tedavi seçeneklerini tercih edebiliyor.