Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Yörük ve Türkmenlerin Nevruz ve Ramazan Bayramı’nı bir arada kutladığı etkinliğe katıldı. Bornova Oba Yörük Türkmen Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte Başkan Tugay, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine değinerek birlik mesajı verdi.

Bayramlaşma sırasında geleneksel semeni tepsisinde dilekler tutuldu, Nevruz ateşi üzerinden atlanarak Ergenekon’dan çıkış sembolize edildi. Başkan Tugay, Oba Yörük ve Türkmen Kültür Merkezi’ni gezerek asırlık miraslar, günlük yaşamda kullanılan eşyalar ve geleneksel objeler hakkında bilgi aldı. Kahvaltının ardından yaptığı konuşmada köklerimize sahip çıkmanın önemini vurguladı ve Yörük toplumuna dayanışma mesajı verdi.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Başkan Tugay’a Yörük toplumuna gösterdiği yakınlıktan dolayı teşekkür etti. Etkinlik, Öznur Tugay’ın sürpriz doğum günü kutlaması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.