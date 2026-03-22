Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Katar Silahlı Kuvvetleri envanterindeki bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu hayatını kaybeden askerler ve savunma sanayi personelleri için taziye mesajı yayımladı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada şehit düşen kahraman askerler ile ASELSAN görevlilerine Allah’tan rahmet dileyerek, acılı ailelere ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayine de vurgu yapan İnan, “Başta kahraman ordumuz ve savunma sanayimizin gururu ASELSAN olmak üzere, tüm milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

İnan ayrıca kazada hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için de rahmet dileyerek, Katar Devleti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.