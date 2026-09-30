Süper Kupa 2026 takviminde yeni yılın ilk haftası tamamen futbola ayrıldı. Galatasaray yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak, Trabzonspor ile Fenerbahçe ise birbirine rakip oldu. Hangi maçın pazartesi, hangisinin salı oynanacağını kulüplerin katılacağı kura gösterecek.

Bir de veda var işin içinde. TFF, 4 takımlı sistemin bu organizasyonla birlikte rafa kalkacağını açıkladı. Saatler ve statlar için biraz daha beklemek gerekecek.

Dört takımın bileti ve eşleşmeler

Kimin neden orada olduğu belli. Galatasaray ligi zirvede bitirdi, Fenerbahçe de ikinciliği cebe koyarak kupaya bilet aldı. Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor kupayı kaldırdı, Konyaspor finali görerek listeye yazıldı.

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Eşleşmelerin mantığı basit. Ligin şampiyonu kupanın finalistine, kupanın şampiyonu da ligin ikincisine denk geldi. Bu da Trabzon-Fenerbahçe maçını daha ilk turda bir final havasına sokuyor.

Son şampiyon Fenerbahçe

Geçen ocak bu format ilk kez denendi. Gaziantep'te Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1'le geçti. Adana'da sahneye çıkan Fenerbahçe de Samsunspor karşısında 2-0'lık skorla işi bitirdi.

Derbi final kaçınılmazdı. 10 Ocak 2026 akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Guendouzi ile Oosterwolde birer kez ağları buldu ve Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, 10. Süper Kupa'yı müzeye taşıdı.

Süper Kupa biletleri ne kadar olacak?

Yarı final biletlerinin 1.250-3.250 TL, final biletlerinin 2.000-4.000 TL arasında satışa çıkması bekleniyor. Geçen yıl Gaziantep'te kale arkası 1.000, maraton alt orta 2.500 liraydı. Finalde ise kale arkası 1.500, maraton 3.000 liradan satıldı.

Hesap basit. Geçen sezonun tarifesine yüzde 25-30'luk bir zam eklendiğinde bu aralık ortaya çıkıyor. Satışların yine Passo üzerinden yapılması öngörülüyor, kesin liste ise statlar belli olduktan sonra gelecek.