Anadolu Efes Real Madrid maçı S Sport 2 ekranlarından ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Ulusal bir ücretsiz kanaldan yayın bilgisi bulunmuyor, izlemek için abonelik gerekiyor.

Kısa ve net: İki ekip de ilk galibiyetin peşinde. Efes Barcelona'ya, Real Madrid Dubai Basketball'a yenildi. Salı akşamı İstanbul'un gözü Basketbol Gelişim Merkezi'nde.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Maç S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. İkisi de abonelik istiyor, şifresiz izlenebileceğine dair bir duyuru çıkmadı.

S Sport Plus'ta maç öncesi yayın 19.15'te açılıyor, karşılaşma ise 20.00'de başlıyor. Maçın ardından değerlendirme programı da ekrana gelecek. Saatlerin hepsi TSİ'ye göre.

İki takım da sezona yenilgiyle başladı

Anadolu Efes, 1. haftada deplasmanda Barcelona'ya 89-82 yenildi. Real Madrid ise Dubai Basketball karşısında 78-77 kaybetti, yani bir sayı farkla kapıdan döndü. Kazanan taraf, sezondaki ilk EuroLeague galibiyetini alacak. Ev sahibi Anadolu Efes, kendi seyircisi önünde bu ilk sevinci arayacak.

Efes'in başında Pablo Laso var. İspanyol teknik adam, yıllarca kulübenin başında durduğu Real Madrid'i bu akşam karşısında bulacak. Anadolu Efes ise 915. Avrupa maçına çıkacak. Kulübün Avrupa kupalarındaki toplam bilançosu 506 galibiyet, 408 yenilgi.

Rekabette Real Madrid önde

İki takım Mart 2002'den bu yana 48 kez karşılaştı. Real Madrid 31, Anadolu Efes 17 galibiyet aldı.

Başlık Bilgi Tarih 29 Eylül 2026, Salı Saat 20.00 Salon Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul Organizasyon THY EuroLeague 2026-27, 2. hafta Yayın S Sport 2, S Sport Plus Rekabet 48 maçta Real Madrid 31, Anadolu Efes 17 Geçen sezon Real Madrid iki maçı da kazandı (81-75 ve 82-71)

Geçen sezon Real Madrid hem İstanbul'da hem Madrid'de güldü, farklar 6 ve 11 sayı oldu. Bu akşamki karşılaşma iki ekibin 49. EuroLeague randevusu olacak.