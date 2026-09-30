Kızılyıldız - Anadolu Efes randevusuna iki takım da bambaşka ruh hallerinde çıkıyor. Lacivert-beyazlılar geçen hafta Real Madrid'i evinde yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı, Sırp ekibi ise hâlâ galibiyet hasreti çekiyor.

Deplasman kolay değil. Kızılyıldız, Belgrad Arena'nın ateşli tribünlerinin önünde ilk zaferini arayacak. Taraftar baskısıyla bilinen bu salon, Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri sayılıyor.

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma 1 Ekim Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan izlenebilecek. Mücadeleye Belgrad Arena ev sahipliği yapacak.

Başlık Bilgi Organizasyon EuroLeague, 3. hafta Tarih 1 Ekim 2026, Perşembe Saat 21.00 (TSİ) Salon Belgrad Arena, Belgrad Yayın S Sport Plus

Karşılaşma, Efes için Avrupa kupalarındaki 916. maç anlamına geliyor. Lacivert-beyazlılar bugüne kadar oynadığı 915 Avrupa maçında 507 galibiyet, 408 yenilgi yaşadı.

İki takımın sezon başlangıcı

Efes, sezona Barcelona deplasmanında 89-82'lik yenilgiyle başladı. İkinci haftada ise İstanbul'da Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek hanesine ilk galibiyeti yazdırdı.

Kızılyıldız cephesinde işler ters gidiyor. Sırp temsilcisi ilk haftada evinde Zalgiris'e 83-77 yenildi, ikinci haftada da İsrail ekibi Hapoel IBI'ye 81-80 gibi kıl payı bir skorla boyun eğdi.

Efes EuroLeague'de 668. maçına çıkacak

Belgrad'daki mücadele, Efes'in EuroLeague tarihindeki 668. maçı olacak. Türk ekibi ligde şimdiye kadar çıktığı 667 karşılaşmanın 350'sini kazandı, 317'sinde ise parkeden eli boş döndü.

Madrid galibiyetiyle moral depolayan Efes, Belgrad'dan da galibiyetle dönerse 2 galibiyet, 1 yenilgiyle üst sıralara tırmanacak. Kızılyıldız ise 3. yenilgiyi almamak için sahaya tüm gücüyle çıkacak. 20 takımın mücadele ettiği ligde normal sezon 38 hafta sürüyor ve erken dönemde alınan her galibiyet play-off yarışında altın değerinde.