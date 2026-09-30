Trabzonspor - Drogheda United randevusu, puan kaygısı taşımayan ama duygusal anlamı büyük bir buluşma. Karadeniz ekibi, lig arasında oyuncularının fiziksel durumunu ve maç ritmini korumayı hedefliyor.

Kadro eksik. 12 milli oyuncusu takımlarında görevde olan Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları da sürüyor.

Trabzonspor - Drogheda United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma 1 Ekim Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı izlenebilecek. Mücadeleye Trabzonspor'un evi Papara Park ev sahipliği yapacak.

Milli oyuncuların yokluğunda, ligde daha az süre alan isimler için bu maç önemli bir vitrin olacak. Teknik heyet de takımda kalan futbolcuları 90 dakika boyunca yakından izleme fırsatı bulacak.

Milli arada 2 dostluk maçı

Trabzonspor, Uluslar Ligi aralarını boş geçirmemek için 2 hazırlık maçı planladı. İrlanda ekibinin ardından kasımdaki milli arada Rus devi Zenit ile deplasmanda karşılaşacak.

Tarih Maç Saat Yer 1 Ekim 2026, Perşembe Trabzonspor - Drogheda United 19.00 Papara Park, Trabzon 10 Ekim 2026, Cumartesi Samsunspor - Trabzonspor (Süper Lig) 16.00 Samsun 15 Kasım 2026, Pazar Zenit - Trabzonspor 17.00 (yerel saat) Rusya

Bordo-mavililer, Drogheda maçının ardından Süper Lig'e 10 Ekim'de Samsunspor deplasmanıyla dönecek. Ardından 19 Ekim Pazartesi akşamı Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek.

1847'den bugüne uzanan kardeşlik

İki kulübün dostluğunun kökleri 19. yüzyıla uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1847'deki Büyük Kıtlık döneminde İrlanda'ya gönderdiği yardım, Drogheda'nın tarih kayıtlarına geçti ve bu hikaye iki kulübü birbirine bağladı.

Ortak noktalar bununla sınırlı değil. İki takım da bordo-mavi renkleri taşıyor ve armalarında ay-yıldız bulunuyor. Bu bağ, 2010'da resmi kardeş kulüp statüsüyle taçlandı.