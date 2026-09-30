Son Mühür/Hüseyin Demir Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup müsabakalarında ülkemizi başarıyla temsil eden milli cimnastikçilerimiz İzmir’de karşılandı. İzmirli milli sporcularımızdan Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde gösterdiği başarılı performansla altın madalyanın sahibi oldu.

İzmirli sporculara coşkulu karşılama

Mehmet Ayberk Koşak halka, Mert Efe Kılıçer barfiks, İbrahim Çolak ise halka aletinde mücadele etti. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Faaliyetler Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, “Paris’te ülkemizi ve İzmir’imizi başarıyla temsil eden milli cimnastikçilerimizi çiçeklerle karşıladık. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Milli cimnastikçilerin hedefi olimpiyatlar

İzmir’in ve ülkemizin büyük gururu olan cimnastikçilerimiz, başarıdan başarıya koşuyor. Milli sporcularımız, cimnastikte ekol olurken elde ettiği madalyalarla göğsümüzü kabartıyor. Göztepe Spor Kulübü’nün sporcuları arasında yer alan Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, çalışmalarına devam edecek. Şavkar Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu İbrahim Çolak’da kısa bir molanın ardından ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanacak. Madalya avcısı Yılmaz Göktekin ise sporcularından memnun olduğunu belirtirken takım olarak esas hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları olduğunu söyledi.