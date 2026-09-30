Yeşil sahalarda hem kulüpler hem de ülkeler bazında yoğun bir periyot sporseverlerin karşısına çıkıyor. Televizyon başında keyifli vakit geçirmek isteyen futbol tutkunları, günün yayın akışını ve yeşil zemindeki rekabetleri yakından takip ediyor.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE YAYINCI KURULUŞLAR

Çarşamba günü oynanacak olan çeşitli kıtalardaki müsabakaların başlama saatleri ile ekranlara geleceği platformlar şu şekilde sıralanıyor:

17:30 Brezilya - Fildişi Sahili (UEFA.tv / UEFA Dostluk Kupası)

17:30 Kanada - İspanya (UEFA.tv / UEFA Dostluk Kupası)

20:00 Konyaspor - Filistin (TRT Spor / Hazırlık Müsabakası)

21:30 İskoçya - Azerbaycan (idman TV / U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

YARINKİ (1 EKİM) FUTBOL FİKSTÜRÜ HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi heyecanının ağırlık kazandığı perşembe gününün detaylı programında ise şu eşleşmeler yer alıyor:

19:00 Azerbaycan - Lihtenştayn (CBC Sport)

19:00 Trabzonspor - Drogheda (A Spor / Özel Maç)

21:45 Almanya - Sırbistan (A Haber)

21:45 Danimarka - Portekiz (a2 TV)

21:45 Galler - Norveç (S Sport Plus)

21:45 Yunanistan - Hollanda (A Spor) Karşıyaka’dan Basatemür açıklaması: Tazminat ve alacak talebi yok İçeriği Görüntüle

21:45 İrlanda - Avusturya (S Sport Plus)

21:45 Malta - Cebelitarık (Yayınlanmayacak)

21:45 İsrail - Kosova (Yayınlanmayacak)

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI BELÇİKA İLE NE ZAMAN KARŞILAŞACAK?

Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi A Grubu üçüncü hafta periyodunda dış sahada puan arayışına girecek. Zorlu Belçika - Türkiye kapışması, 2 Ekim 2026 Cuma akşamı Türkiye saati ile tam 21:45'te start alacak.

TFF SÜPER KUPA YARI FİNAL VE FİNAL TAKVİMİ

Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin yaptığı son açıklamayla birlikte kupa organizasyonunun oynanacağı günler de netliğe kavuştu. Yerel futbol takviminin zirve turnuvalarından birisi olan etkinlikte, yarı final maçları 4 ile 5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Dev kupayı havaya kaldıracak takımı belirleyecek olan büyük final müsabakası ise 9 Ocak tarihinde sahne alacak.