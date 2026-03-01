Ege’nin kalbi İzmir’de, deniz kaynaklarının korunması ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına örnek teşkil edecek bir iş birliğine imza atıldı. İzmir Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi, akademik dünya ile sektörü bir araya getirerek çocuklar için özel bir kaynak kitap hazırladı. "Şahin Kaptan’ın Balıkçılık Dünyası" adını taşıyan bu eser, denizlerin bereketini ve balığın sofraya uzanan meşakkatli serüvenini minik okurlara en eğlenceli haliyle anlatıyor. Proje, sadece bir kitap çalışması olmanın ötesinde, Türkiye’deki balık tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi hedefleyen stratejik bir eğitim hamlesi olarak dikkat çekiyor.

Dört üniversite ve 20 kurumun güç birliği

Kitabın hazırlık süreci, titiz bir akademik çalışma ve geniş katılımlı bir paydaş ekosistemiyle şekillendi. Yaklaşık 8 ay süren yoğun mesai boyunca; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden uzman akademisyenler içeriklerin bilimsel doğruluğunu denetledi. Toplamda 20 farklı kurumun temsil edildiği komite, bilginin pedagojik kriterlere uygun şekilde aktarılmasını sağladı. Özellikle 7-11 yaş grubunu odağına alan çalışma; zengin görsel dünyası, interaktif bulmacaları ve boyama bölümleriyle çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini amaçlıyor. Doğanın "süper besini" olarak nitelendirilen balığın; Omega-3, yüksek protein ve mineral içeriğiyle zeka gelişiminden kalp sağlığına kadar sunduğu mucizevi faydalar, çocukların anlayabileceği bir dille kitaba nakşedildi.

Balık tüketimindeki düşük oranlar sektörü harekete geçirdi

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olmasına ve muazzam bir su ürünleri potansiyeline sahip olmasına rağmen, kişi başı yıllık balık tüketiminde istenilen seviyeye ulaşamıyor. Kıyı ülkelerinde tüketim rakamları oldukça yüksek seyrederken, Türkiye’de bu oranın yıllık bazda kişi başı sadece 7,7 kg seviyesinde kalması, İzmirli sektör temsilcilerini bu sosyal sorumluluk projesine yöneltti. Sürdürülebilir balıkçılığın devamlılığı ve çocuklarda sağlıklı beslenme bilincinin yerleşmesi için su ürünleri kaynaklarının tanıtılmasının şart olduğu vurgulanıyor. Kitapta, denizden avcılık kadar modern yetiştiricilik (çiftlik balıkçılığı) yöntemleri de anlatılarak, balığın üretim aşamaları şeffaf bir şekilde işleniyor.

Mehmet Şahin Çakan: "Denizlerimiz geleceğimizdir"

Projenin mimarlarından İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, çalışmanın ardındaki büyük emeğe dikkat çekti. 2019 yılından bu yana İzmir Balıkçılık Çalışma Komitesi olarak su ürünleri sektörünün sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını belirten Çakan, "Çocuklar bizim yarınlarımızdır; onlara deniz sevgisini aşılamak en büyük görevimizdir," ifadelerini kullandı. Kitapta sadece tüketimin değil, kurallara uygun avcılığın ve ekosistemin korunmasının da altını çizdiklerini söyleyen Çakan, denizlerin korunmasının sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıdığını hatırlattı. Ayrıca projenin hayata geçmesindeki desteklerinden ötürü İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’e ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.

İzmir Valiliği koordinasyonuyla okullarda ücretsiz dağıtılacak

Dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak hazırlanan "Şahin Kaptan’ın Balıkçılık Dünyası" kitabına İzmir Ticaret Odası’nın resmi internet sitesi üzerinden dijital olarak ulaşılabiliyor. Fiziksel dağıtım süreci ise İzmir Valiliği ile koordineli bir şekilde yürütülecek. Şehir genelindeki okullarda öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılacak olan kitap sayesinde binlerce çocuk, balıkçılık sektörüyle erken yaşta tanışma fırsatı bulacak. Bu geniş çaplı dağıtım ağıyla, sağlıklı yaşam bilincinin tabana yayılması ve İzmir’in balıkçılık konusundaki öncü rolünün pekiştirilmesi hedefleniyor.