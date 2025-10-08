Son Mühür- 1983 yılında Nurettin Eroğlu tarafından kurulan Eroğlu Holding’in bünyesindeki Colins, uzun yıllardır Aksaray’daki fabrikasında üretim gerçekleştiriyordu. Ancak firmanın Mısır’daki yatırımını faaliyete geçirmesinin ardından, Türkiye’deki üretim süreci sonlandırıldı.

Aksaray’daki fabrikada üretim durduruldu

Yaklaşık 1500 kişinin istihdam edildiği Aksaray tesisinde, hafta sonu itibarıyla üretim tamamen durduruldu. Fabrikanın kapıları kapatılırken, makinelerin ve malzemelerin yerinde bırakıldığı öğrenildi.

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre, Colins’in Mısır’daki üretim hattında herhangi bir aksama yaşanması durumunda Aksaray’daki tesisin yeniden devreye alınabileceği belirtiliyor.

Bölge ekonomisi için ciddi kayıp

Aksaray’daki fabrikanın kapanması, bölge ekonomisi açısından büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 1500 kişinin işsiz kalmasıyla birlikte, kapanma kararı kentte yankı uyandırdı.

Bölge halkı ve çalışanlar, fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi konusunda umutlu olduklarını dile getirirken, işsiz kalan personelin mağduriyetinin nasıl giderileceği merak konusu oldu.

Mısır’daki yeni yatırım devrede

Eroğlu Holding’in Mısır’daki üretim tesisi, şirketin küresel stratejisi kapsamında planlanan yatırımlar arasında yer alıyor. Yeni tesisin devreye alınmasıyla birlikte, Colins markasının üretim ağı tamamen yurt dışına taşınmış oldu.

Bu adımın, firmanın maliyet avantajı ve ihracat hedefleri doğrultusunda atıldığı belirtilirken, Türkiye’deki tekstil sektöründe üretimin yurt dışına kaymasına yönelik tartışmalar da yeniden gündeme geldi.