Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Bursa’daki üretim tesisinde yıl sonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları kapsamında üretime geçici süreyle ara verileceğini açıkladı. Duyuru, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.

Üretim 2-11 Ocak tarihleri arasında duracak

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, Bursa Fabrikası’nda üretimin 2 Ocak 2026 ile 11 Ocak 2026 tarihleri arasında durdurulacağı belirtildi. Açıklamada, bakım ve envanter çalışmaları tamamlandıktan sonra fabrikanın 12 Ocak 2026 Pazartesi günü yeniden üretime başlayacağı ifade edildi.

Toplu i sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık

Öte yandan Tofaş’ta üretime ara verilmesi kararı, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından yaşanan gelişmelerin gölgesinde geldi. 2025-2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Edinilen bilgilere göre, Türk Metal Sendikası çalışanlar adına yüzde 20 oranında zam ve 35 liralık iyileştirme talebinde bulundu. Buna karşılık işveren sendikası MESS’in yüzde 5 zam ve 11,50 liralık artış teklif ettiği, bu nedenle görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.

İlk tepki eylemi Bursa’daki fabrikada gerçekleşti

Anlaşma sağlanamaması üzerine Tofaş çalışanları fabrika içerisinde eylem başlattı. İlk eylem kapsamında işçiler, yemekhanelerde çatal ve kaşık vurarak taleplerini dile getirdi. Fabrika içindeki protestolarda sloganlar ve alkışlar eşliğinde tepkiler ortaya konuldu.

Eylemlerin sürebileceği mesajı verildi

Çalışanlar, toplu iş sözleşmesi sürecinde ilerleme sağlanmaması halinde eylemlerin devam edebileceğini ifade etti. Bursa’nın en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Tofaş’taki gelişmeler, hem işçi tarafı hem de sektör açısından yakından izleniyor.