Son Mühür- Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden Oba Makarnacılık, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki noodle üretim tesisini, dünya çapında tanınan Japon gıda şirketi Nissin Foods Holdings Co. Ltd.’ye sattı. İşlem, fabrikanın tüm makine ve ekipmanlarını da kapsıyor.

Satış Kararı KAP’a bildirildi

Oba Makarnacılık’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, satış kararının 30 Eylül 2025 tarihinde şirketin yönetim kurulu tarafından alındığı ve 1 Ekim 2025’te Varlık Devir Sözleşmesi’nin imzalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” kapsamında yatırımcılara ayrılma hakkı doğurmadığı vurgulandı.

Nissin Foods: Dünyada 80 ülkeye ürün ihraç ediyor

1948 yılında Japonya’da Momofuku Ando tarafından kurulan Nissin Foods, hazır noodle alanında dünya çapında öncü bir firma olarak tanınıyor. Şirket, 1958 yılında “Chicken Ramen”, 1971’de ise “Cup Noodles” markalarıyla global başarı elde etti. Günümüzde Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında üretim tesisleri bulunan Nissin, ürünlerini 80’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Sürdürülebilir üretim ve çevre dostu yatırımlar

Hazır noodle üretiminin yanı sıra makarna, unlu mamuller ve dondurulmuş gıda alanlarında da faaliyet gösteren Nissin Foods, son yıllarda çevre dostu üretim yöntemleri ve sürdürülebilir ambalaj teknolojilerine önemli kaynak ayırıyor. Şirket, küresel ölçekte hem üretim kapasitesini hem de çevresel sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.