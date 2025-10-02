Son Mühür- Cem Küçük, TGRT'de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek 45 adet KAAN savaş uçağı için ABD ile yapılan 90 motor alımı anlaşmasından haberdar olmadığını iddia etmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CAATSA yaptırımları nedeniyle KAAN uçakları için motor alamadıklarına yönelik gündem olan açıklamaların hemen ardından gelen Cem Küçük'ün iddiası, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Dolaşıma sokulan iddialar...



''Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği” yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.'' hatırlatmasında bulunulan açıklamada şu görüşlere yer verdi.

