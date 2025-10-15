Son Mühür- İzmir sokaklarında dolaşan bir kurt olduğunu gösteren sosyal medya görüntüleri Türk milliyetçilerini karşı karşıya getirdi.

Türk milliyetçiliğinin sembolü olan kurt için ilk harekete geçen isim İzmir Ülkü ocakları Başkanı Burak Kılıç oldu.

Kılıç: Kurt postuna bürünen kuzular...



''Atatürk’ün hatırası, Milli Mücadelemizin şehri, Hasan Tahsin’in emaneti, Türk vatanının gözbebeği Türk İzmir Bozkurt yuvasıdır. Hoş gelmiş.'' diyen Kılıç,

''Kurt postuna bürünen sahte ve ağlak kuzular da artık anlasın: Kurdum demekle kurt olunmaz!

Korkudan il başkanı bulamayandan kurt olmaz!'' mesajı verdi.



Özdağ: Şimdi çakallar düşünsün...



İzmir sokaklarında turlayan kurt için harekete geçen tek isim İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Burak Kılıç değildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da, üst üste iki mesajla söz konusu kurdun, partisinin zaferinin simgesi olduğunu öne sürdü.

Hoş gelişler ola… '' mesajının ardından ikinci bir paylaşımda bulunarak,

''Büyük Taarruz öncesinde düşmana doğru ilerleyen Mustafa Kemal’in askerlerinin önünden Kurt geçince askerler “Zafer Bizim” diye haykırmışlardı…

Özetle kurt Türk Milletinin önünden geçmeye başladı.'' ifadelerine yer verdi.



Haziran ayında fotokapana takılmıştı...



Bornova Belediyesi ile Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü iş birliğiyle 'Bornova'nın Biyoçeşitlilik Envanteri' projesi kapsamında yerleştirilen fotokapanlara geçtiğimiz haziran ayında bir kurt sürüsü takılmıştı.

İzmir'de görüntülenen kurdun da bu sürünün bir üyesi olduğu tahmin ediliyor.