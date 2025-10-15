İzmir'in Bornova ilçesinde, Karşıyaka taraftarı fizyoterapist Ahmet Sarıkaya'nın (28) yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme, kritik bir ara karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanık Mertcan C.'nin (24) davasının ilk duruşmasında, aile avukatlarının talebi üzerine, kazayı gördüğünü sosyal medya üzerinden iddia eden bir kullanıcının kimliğinin tespit edilerek tanık sıfatıyla dinlenmesine hükmedildi.

Sahil Bulvarı’ndaki feci kaza yargıya taşındı

Kaza, 27 Ekim 2024 tarihinde, kentin işlek güzergahlarından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yaşanmıştı. Taraftarı olduğu Karşıyaka Spor Kulübü’nün Tokat Belediye Plevnespor Kulübü ile yaptığı maçı izledikten sonra Alsancak’tan Konak istikametine yürüyen Ahmet Sarıkaya’ya, yolun karşısına geçme girişimi sırasında Mertcan C. idaresindeki otomobil çarptı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, Sarıkaya’nın maalesef yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mertcan C., yargılanma sürecince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede Mertcan C. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sanık kendini savundu, aile hız iddiasında ısrarlı

Geçen hafta görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Mertcan C. hazır bulunurken, yaşamını yitiren Ahmet Sarıkaya’nın ailesi ve avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Mertcan C., kazada herhangi bir kusurunun olmadığını ileri sürdü. Mertcan C., "Viraja yaklaşırken hızımı 50 kilometreye kadar düşürmüştüm. O esnada önüme ani bir cisim fırladı ve arabanın camına çarptı. Ne olduğunu anlamak için yanına gittiğimde yerde yatan bir insan gördüm. Diğer araçları durdurarak yardım çağırdım. Kazanın meydana geldiği yerde karşıdan karşıya geçiş yasaktı. Bu olayda benim bir hatam olduğunu düşünmüyorum," beyanında bulundu.

Sanığın beyanlarına karşılık söz alan baba Selahaddin Sarıkaya ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi. Baba Sarıkaya, sanığın iddia ettiği 30-40 kilometre hızla seyretmesi halinde böyle bir ölümün gerçekleşmeyeceğini savunarak, "Sanığın saatteki hızının 90-100 kilometre civarında olduğunu düşünüyorum. Oğlum çok yardımsever bir insandı. Herkesin yardımına koşardı. Şikayetimiz devam etmektedir," dedi. Anne Belgin Sarıkaya da şikayetini teyit etti.

Sosyal medya yorumu incelemede

Sarıkaya ailesinin avukatları, sanık Mertcan C.’nin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek tutuklanmasını talep etti. Ayrıca, ailenin avukatları, bir sosyal medya hesabında kazayla ilgili paylaşılan içeriğin altına yorum yapan bir kullanıcının, kazaya tanık olduğunu belirttiğini tespit ettiklerini belirterek, bu kişinin kimliğinin belirlenip duruşmada dinlenilmesini talep etti. Savunmaların ve taleplerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Müşteki avukatlarının tutuklama talebini reddeden mahkeme, olayın aydınlatılması adına önemli bir adım atarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Şube Bürosu'na müzekkere yazılmasına, böylece sosyal medyada kazayı gördüğünü yazan kullanıcının kimlik bilgilerinin tespit edilmesine karar verdi. Ayrıca, kazanın oluş şeklinin detaylıca belirlenmesi için yeniden bir bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmedilerek dava ileri bir tarihe ertelendi. Bu yeni tanığın bulunması, davanın seyrini değiştirebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.