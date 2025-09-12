Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege İhracatçı Birlikleri ve Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu iş birliğinde düzenlenen “Tarım ve Gıda İhracatında Gelecek Vizyonu Paneli”nde sektör temsilcileri değerlendirmelerde bulundu. Panelde konuşan Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu, tohumculuk sektörüne ilişkin iddialı hedefler ortaya koydu.

“ABD’ye domates tohumu ihraç ettik”

Ayanoğlu, Türkiye’nin tohumculukta geldiği noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yıllardır sebze olarak ana vatanı Türkiye olmadığı için Fatih Sultan Mehmet domates yemeden hayatını tamamlamıştır. Domates üzerine çok çalışıyoruz. Osmanlı devleti o zaman bilmiyordu. Ata tohum denen Ayaş tohumu da Ege Üniversitesi’nin geliştirdiği bir çeşittir. Ana vatanı Türkiye olan nohut gibi ürünlerde çok iyiyiz.”

“Tohumculuk sektörü Türkiye’nin yıldızı konumunda”

Tohumculuk sektörünün stratejik önemine işaret eden Ayanoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı imkânlardan yoğun şekilde faydalandıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine gittik. Islah ve çeşit geliştirme biraz psikoloji ile ilgilidir. Laboratuvarlara gittik. Bir üyemiz yanıma yaklaşıp, at ile deve değilmiş, biz de bunu yapabiliriz dediler, yaptılar. Tohumculuk sektörümüz, iddialıyım ki savunma sanayini bir yere koyarsak tohumculuk sektörü Türkiye Cumhuriyeti’nin yıldızı konumunda. Biz yavaş yavaş ülkemizin insanının gıda ihtiyacını çok daha ucuza ve kaliteli bir şekilde temin edilebileceği tohumları da üreteceğiz.”

2030 Hedefi: 500 milyon ton ihracat

Sektörün geleceğine dair net bir vizyon ortaya koyan Ayanoğlu, ihracat beklentilerini şöyle açıkladı:

“2030’da 500 milyon ton ihracata çıkacağız, hiç şüphemiz yok. Dışa bağımlı olduğumuz çeşitlerde kendi çeşitlerimizi üreterek ihracat yapma hedefindeyiz.”