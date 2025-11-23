Kumluca Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun, bölgeye tropikal meyve bitkilerinin adaptasyon süreçlerini takip ettiklerini ve bu çalışmaların çoğunda başarı elde ettiklerini söyledi. Coşgun, ejder meyvesi, ananas ve guava gibi 20 tür ve 41 çeşit meyve ve bitkiyi başarıyla yetiştirdiklerini belirterek, başarılı olan türleri bölge çiftçileriyle paylaştıklarını ifade etti. Coşgun, yeni başlattıkları kahve denemesinden de olumlu sonuçlar almayı umduklarını dile getirdi.

Kumluca MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lokman Altınkaya ise, artı 18 derecenin üstünde sıcaklıkta yetişen tropikal bir bitki olan kahveyi ilçede yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Kumluca ve çevresinin kahve yetiştiriciliği için elverişli olduğunu düşündüklerini belirten Altınkaya, "Ümidimiz kahvenin adı gibi üretimiyle de Türk kahvesi olması" dedi.

İlk fidanları toprakla buluşan kahvenin "Arabica" türü olduğunu aktaran Altınkaya, 2 yıl gibi bir süre bitkinin adaptasyon sürecini takip edeceklerini kaydetti. Adaptasyon süreci başarılı olur, aroması ve verimi tatmin edici bulunursa, yetiştirilen kahve çeşidinin isminin belirleneceği bildirildi.

Fidanların dikimi etkinliğine yerel ticaret ve ziraat odalarının başkanları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.