Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Ocak saat 02.20’de Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-311 ile Sahil Güvenlik Botu KB-22 sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle lastik bot içerisindeki 13’ü çocuk toplam 33 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Çeşme’de kara operasyonu

Aynı gün saat 16.00’da Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-11 tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonda kara üzerinde bulunan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.