Son Mühür/ Seçil Ünlü - Menderes Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte çocuklara yönelik planladığı etkinlik takvimini hayata geçirdi. Sömestr tatili boyunca düzenlenen programın öne çıkan başlıklarından biri Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezileri oldu. Velileriyle birlikte geziye katılan çocuklar, farklı hayvan türlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Duyuruların ardından gelen yoğun başvurularla birlikte tatil boyunca planlanan kontenjanların kısa sürede dolduğu belirtildi. Gerçekleşen gezilere katılan ailelerin memnuniyet bildirdiği, Sasalı gezilerinin tatilin ikinci haftasında da sürdürüleceği aktarıldı.

Menderes’te sömestr şenliği

Gezilerin yanı sıra Menderes Belediyesi, yarıyıl tatilini şenliğe dönüştüren etkinlik programını da uygulamaya aldı. Ferdi Zeyrek Engelsiz Çocuk Evi’nde bilim, el sanatları, oyun, spor ve farkındalık atölyeleri ile film günleri düzenlendi.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin okul tatiline özel hazırladığı sinema ve tiyatro şenlikleri kapsamında “Ters Yüz 2” filmi ile “Yaşasın Barış” adlı tiyatro oyununun Menderes’te sahneleneceği bildirildi. Etkinliklerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların belediyenin sosyal medya hesaplarını takip edebileceği, ayrıca 0232 700 00 00 (dahili: 1019) numarasından genel etkinlikler, 0232 503 04 85 numarasından ise Engelsiz Çocuk Evi programları hakkında bilgi alınabileceği kaydedildi.

Çiçek: “Çocuklar bizim en kıymetli önceliğimiz”

Tatil etkinliklerine ilişkin değerlendirmede bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çocuklara yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı: “Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımız için çok sayıda etkinlik, yarışma ve destek faaliyeti gerçekleştirdik. Çocuklarımız bizim için çok değerli. Bu anlayışla çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

“Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz”

Başkan Çiçek sözlerini şöyle tamamladı: “Sömestr tatilini dolu dolu geçirmeleri için çocuklarımız adına birçok etkinlik planladık ve adım adım hayata geçirdik. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun ilgi bizlere güç verdi. Bu ilgiye en iyi şekilde karşılık vermek için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımıza güzel bir tatil diliyorum. Hepsini etkinliklerimize bekliyorum.”