İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar’da trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Görüntüler ihbar kabul edilerek olayla ilgili inceleme yürütüldü.

Sürücünün kimliği belirlendi

Yapılan araştırmada, olayın 35 FA 0333 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K. (29) tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sırasında İ.K.’nın trafikteki saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

7 ayrı ihlal, 35 bin 919 lira ceza

Trafik ekipleri tarafından yapılan değerlendirmede sürücüye; plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak başta olmak üzere 7 ayrı maddeden toplam 35 bin 919 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyete 2045’e kadar el konuldu

Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.’nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alındı. Sürücünün kullandığı otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.