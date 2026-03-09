Küresel enerji piyasalarında tansiyon yükseldi. Uluslararası piyasalarda ham petrol vadeli kontratları 105 dolar seviyesini aşarak son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Fiyatlardaki sert yükselişte Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına yönelik riskler etkili oldu.

Orta Doğu’daki gerilim petrol fiyatlarını yükseltti

Enerji piyasalarındaki yükselişin temel nedenlerinden biri, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların genişleme ihtimali oldu. Uzmanlara göre bölgedeki saldırılar ve karşılıklı misillemeler, petrol üretimi ve sevkiyatında aksama yaşanabileceği endişesini artırdı.

Özellikle enerji tesislerine yönelik saldırılar ve tanker trafiğinde yaşanan aksamalar, piyasada arz daralması korkusunu güçlendirdi. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları kısa sürede hızlı bir yükseliş kaydetti.

Hürmüz Boğazı endişesi piyasayı etkiliyor

Analistler, küresel petrol ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor. Dünya petrol arzının yaklaşık %20’si bu boğaz üzerinden taşınıyor ve bölgedeki herhangi bir kesinti küresel piyasaları hızlı şekilde etkileyebiliyor.

100 dolar eşiği kritik görülüyordu

Enerji piyasası uzmanları, Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi halinde petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkabileceğini uzun süredir dile getiriyordu. Özellikle sevkiyatların aksaması veya üretim tesislerine yönelik saldırıların artması halinde fiyatların daha da yükselebileceği ifade ediliyor. Bazı tahminlere göre piyasada 105-110 dolar seviyeleri kısa vadede güçlü bir psikolojik eşik olarak görülüyor.