Son Mühür- ABD, İsrail ve İran üçgeninde Orta Doğu'yu saran ateş petrol fiyatlarını kısa zamanda 60 dolardan 88 dolar seviyesine çıkardı.

Petrolde her 1 dolarlık artışın ekonomiye 400 milyon dolar civarında ek yük getirdiği ortamda akaryakıt fiyatları da uçuşa geçti.

Ekonomi yönetiminin çözüm için başvurduğu eşel mobil sistemine dikkat çeken CHP Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadeleden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz,

''AK Parti'yi uyarıyorum!

Motorine 4,37 Lira daha zam gelirse, Eşel Mobil sistemi işlev göremez hale geliyor.

Yani bu aşamadan sonra yapılacak tüm zamlar doğrudan motorinin pompa fiyatına yansıtılacak.

Derhal tedbir alınmalı'' çağrısında bulundu.

''Vatandaşımız 1 litre benzin satın alırken ne kadar vergi ödüyor?'' diye soran Yavuzyılmaz,

''7 Mart 2026 itibariyle

1 litre benzinin pompa fiyatı: 59,87 TL

1 litre benzindeki vergi tutarı: 21,47 TL

Toplam vergi oranı: %35,86

ÖTV oranı: %18,64

KDV oranı: %17,22

Vatandaştan bu kadar vergi almak, vatandaşı haraca bağlamaktır'' mesajı verdi.



Motorinin pompa fiyatı...



''1 litre motorinin pompa fiyatı nasıl oluşuyor?'' sorusuna da cevap veren Yavuzyılmaz,

''7 Mart 2026 itibariyle

1 litre motorinin pompa fiyatı: 64,65 TL

Rafineri satış fiyatı: 42,59 TL

EPDK gelir payı: 0,05 TL

ÖTV: 3,27 TL

Kdv1: 9,18 TL

Dağıtıcı, Bayii, Nakliye brüt kâr: 7,66 TL

Kdv2: 1,91 TL

Toplam vergi tutarı: 14,36 TL

(ÖTV+Kdv1+Kdv2)

%65,87-Rafineri satış fiyatı

%5,05-ÖTV

%17,15-KDV

%11,84-Dağıtıcı, Bayii, Nakliye brüt kâr

%0,08-EPDK gelir payı

Toplam vergi oranı: %22,20'' bilgisini paylaştı.

''Motorinin pompa fiyatlarında büyük bir zam patlamak üzere?'' diyen Deniz Yavuzyılmaz,

''AK Parti’yi uyarıyorum!

Motorine 4,37 Lira daha zam gelirse, Eşel Mobil sistemi işlev göremez hale geliyor.

Yani bu aşamadan sonra yapılacak tüm zamlar doğrudan motorinin pompa fiyatına yansıtılacak.

Derhal tedbir alınmalı

Zira 7 Mart 2026 itibariyle

1 litre motorinin pompa fiyatı: 64,65 TL

1 litre motorindeki ÖTV tutarı: 3,27 TL

Şu anda Eşel Mobil, akaryakıta gelecek zamları, ÖTV’nin azaltılmasıyla pompa fiyatına yansımadan engelleyen bir sistem.

AKP, bu sistemi %75 oranında devreye soktu, %25 oranı pompa fiyatına zam olarak yansıtılmaya devam ediyor.

Ancak sorun şu ki;

7 Mart 2026 itibariyle

Pompa fiyatının içinde sadece %5,05 oranında, azaltılabilecek bir ÖTV kalmış durumda.

Motorin zammı demek, kamyon, tır, otobüs, taşımacılık, toplu ulaşım ve binek araçlara zam demektir.

İğneden ipliğe tüm sektörlerde zincirleme zam demektir.

AK Parti uyuma!'' çağrısında bulundu.



İktidar ne yapmalı?



Ekonomi yönetimini harekete geçmeye çağıran Deniz Yavuzyılmaz,

''Bu hafta içinden itibaren akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak ucu açık sayıdaki devasa zamlara karşı nasıl tedbir alınabilir?'' sorusuna da açıklık getirdi.

Yavuzyılmaz,

''AK Parti’yi uyarıyorum! Acil yapılması gerekenler.

Akaryakıtın ÖTV’sindeki KDV’yi kaldırın!

Kalan KDV’yi de %20’den %10’a düşürün!

Bu hamleyle vatandaşlarımızı akaryakıt zamlarına karşı koruyacak, ortalama %13’lük bir marj sağlanmış olacaktır.

Akdi taktirde dünyada yükselen akaryakıt fiyatları, yakın bir zamanda Türkiye’de bir zam fırtınasına dönüşüp vatandaşın cebini delip geçecektir.

Zira geçtiğimiz hafta, %75 oranında devreye sokulan Eşel Mobil özellikle motorindeki işlevini kaybetmek üzere.

AKP ve MHP Milletvekillerine sesleniyorum!

Vatandaşı bu zam fırtınasına karşı korumak için, cuma günü Meclise sunduğum kanun teklifini uygulamaya sokun!

Yoksa çok geç olacak'' hatırlatmasında bulundu.