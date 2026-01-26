Son Mühür - Sebat Gençlik Spor’un Fatsa Belediyespor’u 2-0 yendiği karşılaşma, maçta yaşanan tartışmalı gol kararıyla gündeme oturdu.

Sebat gençlik 2-0 kazandı

Sebat Gençlik Spor, kendi sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğunu bırakmadı. Ligde 18 karşılaşmada 14 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Sebat Gençlik, topladığı 46 puanla zirvedeki konumunu sürdürdü.

83. dakikada yer yerinden oynadı

Mücadelenin 83. dakikasında Fatsa Belediyespor’un kazandığı serbest vuruşta tartışmalı bir an yaşandı. Fatsalı futbolcunun kullandığı atışta top filelerle buluşurken, yan hakem golü geçerli saymadı. Gol olduğunu düşünen Fatsa Belediyesporlu oyuncular büyük şaşkınlık yaşarken, hakemin kararı sonrası uzun süre itiraz edildi. Hakemlerle yapılan görüşmelerin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Sosyal medyada viral oldu Karşılaşmadaki tartışmalı an, maçın ardından sosyal medyada büyük ses getirdi. Paylaşılan görüntüler futbolseverler arasında farklı değerlendirmelere yol açtı.